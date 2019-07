Veinte propietarios de suelo se opondrán al Plan Rambla si no obtienen compensaciones Un grupo de vecino muestra los escritos que ayer registró para pedir información sobre el Plan Rambla al Ayuntamiento. / pablo sánchez / agm La Federación vecinal media para que los técnicos municipales informen de sus derechos a los posibles afectados EDUARDO RIBELLES Miércoles, 24 julio 2019, 02:06

Vecinos y propietarios de terrenos y de casas en el polígono 2 y en el antiguo polígono 4 del Plan Rambla exigieron ayer una reunión con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, para que les explique qué compensaciones obtendrán por sus posesiones en esta zona urbanizable, cuya conversión en un nuevo ensanche para la ciudad ha sido reactivada a principios de este año. «No tenemos información. Parece que Tomás Olivo tiene carta blanca, sin que a nosotros nos digan si podremos mantener nuestro modo de vida. Yo quiero seguir criando mis gallinas y plantando tomates. Si no puede ser donde estoy ahora, que me ofrezcan una alternativa», explicó Lali Montoro. Ella y media docena de vecinos registraron una petición de información que apoya la Federación de Asociaciones de Vecinos. Ante el Edificio Administrativo indicaron que hay veinte en su misma situación.

Castejón fue informada de la solicitud por Aurelio Valverde, representante de esta organización vecinal, a la conclusión de una comisión municipal celebrada a primera hora de la mañana. Ese portavoz recibió instrucciones de la primera edil de hacer una petición formal, la próxima semana, para organizar una reunión de los afectados con técnicos municipales de Urbanismo. Así, recibirán información de sus derechos como propietarios.

En cifras 1.600 viviendas previstas. 218.000 metros cuadrados residenciales. 350.000 metros cuadrados de parque. 43.500 metros cuadrados en equipamiento. 45.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres.

Este plan urbanístico abarca unos 700.000 metros cuadrados de terrenos entre la rambla de Benipila, el Barrio de la Concepción, la calle Peroniño, el centro comercial del antiguo Eroski y el Palacio de Deportes. Emasa, propietaria mayoritaria y promotora de esta actuación, ha mantenido parado ese proyecto durante 25 años, tras las complicaciones judiciales que se generaron a finales del siglo pasado. Un acuerdo entre su dueño, Tomás Olivo, y Castejón, supuso su reactivación con una fecha tope para llevarlo adelante: octubre de 2020.

Las obras en marcha para hacer la avenida principal en dos meses y el respaldo del Ayuntamiento a los planes de construir un complejo de 1.600 viviendas a ambos lados, con un gran parque en el sector occidental, han alertado a los propietarios minoritarios. «En la información que nos ha llegado indirectamente se habla de unas alegaciones al plan de urbanización en las que no se nos habría permitido tomar parte. Hace 30 años, algunos propietarios recibieron unas cartas de expropiación y luego aparecieron representantes del señor Olivo a hacer unas ofertas que nunca se confirmaron», indicó Maribel Martín, también vecina de la zona. «Luego todo quedó parado y ahora que se reactiva no nos informan de nada», añadió. «Por no cambiar, ni siquiera han cambiado las cantidades económicas, que aún aparecen en pesetas», añadió Lali Montoro.

Una portavoz de Emasa indicó que no le corresponde tratar con los propietarios de terrenos en la zona entre el recinto festero de Carthagineses y Romanos y la chatarrería que hay junto a la rotonda de la carretera de Tentegorra, sobre la rambla de Benipila. Ese área no pertenece a ninguno de los polígonos urbanizables en que está dividido el Plan Rambla. El acuerdo es que el Ayuntamiento ponga esa parte en manos de Emasa, para hacer allí el parque previsto y volver a cederlo como propiedad pública, indicó una portavoz.

Aurelio Valverde confirmó que hay propietarios afectados en dos zonas geográficas distintas, cuya situación difiere.

«No saben qué les ofrecerán»

Los aludidos por Emasa tienen el problema de que sus casas forman parte del polígono número 4 del plan, que fue finalmente rechazado. «No entraron en ninguna junta de compensación, por lo que nunca quedó claro qué les corresponde», explicó. Otro caso es el de los dueños de propiedades a ambos lados del sector central del vial principal (Avenida del Cantón). «Haya o no junta de compensación, sus terrenos sí están en la zona que se va a urbanizar, sin que se sepa qué les ofrecerán», añadió.

Las obras actualmente en marcha consisten en acabar de colocar y soterrar el sistema de tuberías bajo la calle principal. Esta dará continuidad al vial que parte de la carretera de Tentegorra entre el centro comercial del antiguo Eroski y el Palacio de Deportes. Continuará hasta el puente del Cartagonova, que desemboca en la calle Soldado Rosique. Tendrá cuatro carriles, dos por sentido, aceras renovada y alumbrado. El objetivo es que esté acabada a principios o mediados de septiembre. El único detalle quizás se retrase algo más es la iluminación, dado que el proceso de fabricación de las farolas de fundición es algo más prolongado porque su fábrica cierra en agosto.

Esa vía de comunicación proporcionará un acceso alternativo al centro urbano desde la zona oeste (Molinos Marfagones y Canteras), que el municipio necesita desde hace años. Además, vertebrará el nuevo barrio, al unir los tres polígonos residenciales.

Sin embargo, el Plan Rambla pactado por Olivo y Castejón es mucho más. Incluye un parque de 350.000 metros cuadrados, en el que se propone como uso opcional la ubicación del campamento festero de Carthagineses y Romanos. Un lago proyectado allí será el centro de un ambicioso proyecto de recogida y gestión del agua de lluvia, para regular el riego y evitar inundaciones.

Además, el aparcamiento del centro comercial será remodelado y dotado de pérgolas con placas fotovoltáicas, para que esa sostenibilidad ambiental vaya acompañada de una eficiencia energética.

Todo el proyecto les ha llegado a los vecinos por los medios de comunicación, lo cual les preocupa porque ellos se sienten implicados y quieren saber qué pasará con ellos. «No hemos firmado nada. Queremos que se nos informe, tenemos derecho a vivir allí o, al menos, se nos dé algo a cambio», dijo Maribel Martínez.