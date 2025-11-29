La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Escombros y basura en un paraje próximo a Cabezo Beaza. Pedro Martínez / AGM

Veinte particulares son sancionados este año por vertidos ilegales en Cartagena

Las brigadas municipales instruyeron también 38 expedientes informativos y 110 órdenes de limpieza y retirada de residuos

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:29

Entre 2024 y lo que va de 2025, el Ayuntamiento tramitó 372 expedientes relacionados con disciplina ambiental y residuos, según los datos facilitados por el concejal del equipo de gobierno, Pablo Braquehais. De ellos, 83 corresponden a expedientes informativos, 248 a órdenes de retirada de residuos y 41 a sanciones administrativas. Solo durante este año, se gestionaron 38 expedientes informativos, 110 órdenes de retirada de residuos y 20 sanciones, una cifra muy similar al año anterior.

En cuanto al sector CC1, uno de los puntos más problemáticos del municipio, situado entre Cabezo Beaza, Molinos Gallegos y Mandarache, se contabilizan actualmente cuatro expedientes informativos abiertos en parcelas municipales, tres órdenes de retirada de residuos (dos por depósito irregular y una por suspensión de actividad) y dos expedientes sancionadores contra particulares (uno por depósito y otro por almacenamiento de residuos).

Estos datos fueron facilitados a raíz de una pregunta formulada en el Pleno municipal por el concejal de MC, Enrique Pérez Abellán, quien denunció la proliferación de vertederos incontrolados la ciudad y otras zonas del municipio, incluyendo Los Segados y San Isidro. Pérez Abellán destacó que algunos vertederos, incluso tras ser limpiados, vuelven a recibir residuos como colchones, escombros y aparatos eléctricos, mientras que otros llevan años sin que la administración intervenga.

El concejal de MC subrayó que, aunque el Gobierno local ha ampliado recientemente el número de puntos limpios, estas medidas serán insuficientes si no se actúa con sanciones efectivas contra los infractores, insistiendo en la necesidad de proteger el medio ambiente, la salubridad pública y restituir las zonas afectadas a su estado original.

No es la primera vez que Pérez Abellán lleva este asunto al Pleno. Ya el año pasado formuló preguntas similares. Entonces el equipo de gobierno informó de que, durante 2022, se pusieron en marcha 193 informes, de los que 31 acabaron en expedientes sancionadores para aquellos ciudadanos que habían cometido la El año anterior, 2023, fueron 179, derivando en sanción una treintena de ellos. Finalmente, señalaron que, durante los seis primeros meses de 2024, se contabilizan ya 108 nuevos expedientes de los que 13 ya han supuesto sanciones para los infractores.

Los vertidos incontrolados no solo afectan al paisaje urbano y rural, sino que también representan un riesgo para la salud pública, ya que pueden atraer fauna nociva y provocar la contaminación del suelo y del agua.

