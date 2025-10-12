Veinte años de buen hacer

El trabajo incansable, unido a valores como la educación, la generosidad y la fidelidad a los proveedores, dan como resultados grandes proyectos empresariales que se ... consolidan tras más de 20 años de actividad. Las empresas de la comarca son cada vez más necesarias para el desarrollo tecnológico de la ciudad, y por ello, celebrar dos décadas, es motivo de satisfacción, orgullo y, como no podía ser de otra manera, de celebración.

La empresa de referencia a nivel regional en la venta de baterías, Distribat, celebró el pasado jueves su vigésimo aniversario, con un evento que congregó, pese a la intensidad de la lluvia, a más de 200 personas que quisieron arropar a su propietario: el empresario Juan Moreno Boluda. Él, que se preocupó de recibir a cada uno de los invitados, estuvo arropado por su mujer, María José Díaz, y sus hijas Marina, Lourdes y Ainhoa Moreno.

El salón del Club Naval de Oficiales se quedó pequeño. Numerosos amigos quisieron estar al lado de un empresario «de una gran calidad humana», a juzgar por los comentarios de todos los invitados. En primera fila sus empleados: Alejandro Martínez, Samba, Leandro Cervantes y Mario Carrillo, quienes aseguraron trabajar «con un gran jefe, un hombre bueno y una persona humilde de un gran corazón que siempre ayuda a los demás».

El almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, no faltó a la cita y confirmó a LA VERDAD «el apoyo incondicional desde la Armada a la industria auxiliar y al tejido empresarial de la ciudad». Añadió que estamos viviendo «un periodo muy importante de avances tecnológicos y en este contexto tenemos que trabajar todos de la mano».

El maestro de ceremonias, Tomás Martínez Pagán, dio paso a la intervención del empresario, quien contó, entre otras cuestiones, que llegó de Mula para hacer la 'mili', fue portero del Cartagena FC, se casó y formó una familia en Cartagena. «Fundé la empresa hace 20 años y, desde aquel día hasta hoy, lo único que no ha cambiado es la actitud: seguir trabajando con humildad, esfuerzo y respeto».

A continuación, dirigieron unas palabras Juan Antonio Vique, director general de Tudor, Exide y Fulmen; Miguel Timmermans, director comercial de la zona de Levante de Daisa/Varta; José Luis Bravo, director Comercial de VT Power; Francisco Martos, director comercial de Tempel, Panasonic y Kaiser; Carmelo Navarro; gerente de Petroline; y José Manuel Ruiz López y Paco López, directivos de la asociación de veteranos del Cartagena FC.

«Un ejemplo de lucha»

Clausuró el acto la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien dijo conocer «muy bien a la familia porque son mis vecinos y todos tienen un gran corazón». Calificó a Juan como de «ejemplo por su lucha, su constancia y porque, después de 20 años, sigue con la misma ilusión y las mismas ganas». Tras la foto de familia, en la que no faltó la madre del protagonista, María Boluda, y su suegra, Josefa Sánchez, los asistentes pasaron a degustar una cena regada con buen vino.

Asistieron, entre otras personas, Victoriano Lizán, María Martínez, José Antonio Guillén, Tote Goudiño, Rafael Urrios, Ignacio Delgado, Valeria Petrochone, Tomás Bernal, María Eugenia Prades, Mar Guillamón y Enrique Prades.

Tampoco faltaron Damián Romero, comisario de la Policía Nacional; Paco Ávila, inspector del mismo cuerpo, y Manuel Asensio, director de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC). Entre los empresarios Antonio Betancor, presidente de la asociación de empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos; Andrés Baraza, presidente de Integralia; Mariano Jiménez, gerente de Metalmecánicas Herjimar, y Salvador Bernal, de Talasur.

Asimismo, estuvieron presentes Matías Barco, presidente de la asociación Cartagena por la Caridad y Andrés Ros, presidente de la Cruz Roja. No faltaron oficiales de la Armada, como el jefe de la oficina técnica de apoyo al ciclo de vida al submarino S-80 Juan Manuel Torrijos, Javier Heredia, coronel Intendente de Cartagena, el jefe de mantenimientos del Arsenal, Eduardo Armada, entre otros. Todos disfrutaron de un evento entrañable que fue amenizado por el grupo de música El sitio de mi garaje.