Los vehículos híbridos multiplican por cuatro su número en dos años

Hace diez años, Juan Ángel Moreno Pelegrín (Cartagena, 1963) demostró que realmente está «concienciado con el tema de la ecología» y se compró un vehículo híbrido. Es un Toyota que consume gasolina cuando pasa de 50 kilómetros por hora y carga, mientras tanto, una batería que se activa cuando va más despacio. «Tiene una autonomía de cinco kilómetros, que me permite ir de casa al centro y que varía un poco a la baja si pones la calefacción y los faros por la noche», indicó, junto a su vehículo. Pagó por él bastante más de lo que le hubiera costado el mismo modelo en la versión de gasolina o diésel. Ahora que su coche cumple diez años, piensa en «dar el salto al vehículo eléctrico», pero reconoce que «la falta de postes de recarga genera muchas dudas».

En Cartagena tiene noticias de la existencia de tres. Uno está frente al Centro de Recursos Juveniles, otro en las Puertas de San José y el último, en Espacio Mediterráneo. En estudio hay uno más en la Ronda Ciudad de La Unión, cerca de la UNED, y otro en el entorno de El Corte Inglés. «Pero son postes promovidos por el Ayuntamiento. Los propietarios de las gasolineras aún no se han lanzado a poner cargadores. Supongo que es cosa de las petroleras, pero limita mucho, porque no te puedes echar a la carretera para ir a Madrid. Te quedas tirado a mitad de camino», apuntó Moreno Pelegrín. El precio de los coches, que en ocasiones dobla el del mismo modelo pero en diésel o en gasolina y esa falta de puntos de recarga son los inconvenientes que le disuaden de ir ya a por un coche eléctrico. «El resto son ventajas. El coste del combustible es mucho menor. Yo ya lo noto con el híbrido. Con el gasto que mi mujer, que tiene un coche de gasolina, hace 450 kilómetros, yo supero los 700», indicó.

Además, está el tema de las bonificaciones fiscales, «Pagamos el 50% del sello del vehículo. En mi caso, no llega a 40 euros», indicó. Sin embargo, en el caso del estacionamiento regulado por la ORA, solo los vehículos eléctricos están exentos. «Es curioso, porque la Jefatura Provincial de Tráfico me envió recientemente un sello para ponérselo al coche y que permite no pagar la ORA en algunos municipios. Cartagena no está entre ellos», añadió Moreno Pelegrín.