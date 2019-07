Vecinos de Los Urrutias exigen unas playas sin lodos y con paseo marítimo y balnearios

Medio millar de personas, según los organizadores, y 300, según la Policía Local, se manifestaron ayer en Los Urrutias para reivindicar la limpieza de lodos en las aguas de sus playas, desde Punta Brava hasta la Urbanización Estrella de Mar. Además, quieren ver las primeras obras de construcción del paseo marítimo y la instalación de los balnearios comprometidos. De todo ellos responsabilizan al Gobierno central, pero también a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento, como dejaron claro en sus soflamas.

«Ana Belén Castejón, limpia el Mar Menor» y «Se nota se siente, el pueblo está presente» fueron algunas de las proclamas coreadas por los asistentes, que portaron pancartas en las que exigían poder bañarse sin tener que soportar lodos que despiden malos olores y en igualdad de condiciones a los vecinos de otros lugares del Mar Menor. «Es cierto que toda su costa esta mal, pero en otras zonas se actúa y aquí no», subrayó, indignada, Rosa María García Cayuela, de Punta Brava.

La manifestación partió a las once de la mañana de los dos extremos de la localidad: Punta Brava, más cerca de Los Alcázares, y la Urbanización Estrella de Mar, que linda con Los Nietos. Recorrieron la RMF-54, que comunica ambos puntos del litoral con el centro de Los Urrutias. En el cruce de esta carretera con la que llega de El Algar, les esperaba otro grupo que ya había cortado la circulación. La comitiva no tenía autorización de la Delegación el Gobierno para hacerlo, pero no causó retenciones, gracias a la regulación del tráfico de las patrullas desplazadas de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los residentes creen que sacar arena del lecho marino ha sido contraproducente

Ante las pancartas, los manifestantes colocaron una carretilla que contenía un montón de lodo recogido de las aguas costeras. Algunos asistentes subrayaron que la situación, en vez de mejorar, empeora cada año con malos olores derivados del cinturón de fangos que se deposita a pocos metros de la orilla, que se cubren de algas y que hacen que el baño sea desagradable. Según recordaron, eso no era así antes. «Veraneo aquí desde que tenía siete u ocho años», indicó Javier Pérez, que ya frisa los 40. «Y entonces veías lenguados, magres y alguna dorada en un mar cristalino. El deterioro ha sido progresivo y más en los últimos años», añadió. Los vecinos consideran que parte del problema proviene de los vertidos de las ramblas cercanas, entre ellas la del Albujón, parte de los cuales, indicaron, son agrícolas. «Pero también el problema de la edificación excesiva ha influido. Tanta lavadora, tanta bañera y tanto váter nuevo tienen efectos», indicó Rosa María García Cayuela.

Para otros manifestantes la extracción de arena de los fondos marinos de una parte de la playa, hace tres años, creó las condiciones para que allí se depositen lodos y algas generados por esos vertidos. «Y eso ha empeorado las cosas. Habría sido mejor sacar la tierra de otro sitio», indicó Antonio Castejón, veraneante en la Urbanización Estrella de Mar.

Limpieza para octubre

La manifestación fue convocada por la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, cuyo presidente, Severo Sánchez, reconoció que la limpieza de lodos del interior del agua «no va a ser posible hasta octubre». La Comunidad Autónoma sigue un calendario fijo, de marzo-abril hasta octubre, por razones ambientales que apoyan los ecologistas. Ese veto estival solo puede levantarlo la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma) en casos excepcionales. Pero, por ahora, sus responsables no han manifestado ninguna intención de hacerlo.

Los protagonistas Javier Pérez. Los Urrutias «Primero, que deje de haber vertidos, y luego, que limpien y mantengan bien la costa». Rosa María García. Punta Brava «La excusa de la ecología no vale. La Administración tiene que imponerse a los ecologistas». Antonio Castejón. Estrella de Mar «Hemos ido a peor. Hoy había tres personas en una zona de playa que hace tres años se llenaba». Ángel Pérez. Punta Brava «Costas sacó la arena y dejó un lecho que se llena de fangos de los vertidos y de algas». Hugo Funes. Los Urrutias «He viajado mucho y no he visto ninguna playa tan sucia en la que no se tomen medidas».

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional registró ayer una moción en la que pide una «actuación singular y urgente en las playas del Carmolí, Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar», para que en verano de 2020 los problemas de los que se quejan los vecinos estén solucionados. Militantes socialistas de peso, que participaron en la manifestación, informaron de que las medidas irrenunciables son «la instalación de pasarelas o balnearios que permitan el acceso a una zona de baño libre de fangos», así como la eliminación de esos lodos «en aquellas zonas de playa que más afectan al baño». Asimismo, consideran necesaria una «recuperación de arena mediante labores de remangado». Por último, en la iniciativa incluyen un «apoyo al comercio y a la hostelería de la zona así como incentivos a las actividades sociales, culturales y deportivas». Asimismo, solicitaron la coordinación entre administraciones para llevar este plan a cabo y que todo tenga el permiso de la Oisma.

Sin embargo, los manifestantes recordaron que cada verano se les promete una solución al otoño siguiente, pero el año pasa y, cuando llega la primavera, apenas se ha hecho nada.

Hoy van al Pleno

La protesta que ayer se hizo patente en la calle hasta la una de la tarde llegará esta mañana al Pleno Municipal. La Junta de Portavoces acordó ayer que la intervención tenga lugar al principio. Aunque el Pleno no regula esas intervenciones de manera clara, el Ejecutivo local y la oposición se han puesto de acuerdo en permitirlo. La Asociación de Vecinos pretende darle alcance municipal a sus reivindicaciones, que no se ciñen solo a la limpieza de la playa. También responde a lo que interpretan como un «olvido generalizado», que según Severo Sánchez llevó a solicitar el cambio de nombre del pueblo por el de 'Los Olvidados'.

La promesa de construcción de un paseo marítimo, del que la localidad está huérfano en su parte central, es también una reivindicación histórica. Con tanta inestabilidad en el Gobierno central, los vecinos temen que no se haga realidad.