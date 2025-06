Vecinos de Las Seiscientas, en Cartagena, piden más presencia policial tras la última redada

Los vecinos de la barriada Virgen de la Caridad viven con temor por los últimos incidentes sonados que han tenido lugar recientemente junto a sus ... viviendas. Tras los polémicos ataques a las ambulancias del Parchís, el pasado míercoles, tenía lugar una redada contra el tráfico de drogas en la calle Bartolomé Spottorno, donde los agentes desmantelaron un garito habilitado para la venta de estupefacientes y dos plantaciones 'indoor' de marihuana.

El operativo policial, informado en exclusiva por este periódico, es muestra, a juicio de la asociación vecinal, de que es precisa una mayor presencia policial para evitar nuevos hechos delictivos e intentar desterrar los estigmas y prejuicios que pesan sobre los habitantes de este punto situado al este del casco urbano cartagenero. El presidente de la entidad vecinal, Juan Gómez Ayala, apluade en declaraciones a este diario la labor del Cuerpo Nacional de Policía, con quienes dicen tener cierta interlocución y colaboración. En este sentido, agradece a los agentes que hayan comprometido para el próximo día 30 un encuentro para informar a los vecinos sobre medidas que pueden adoptar para prevenir ser víctimas de posibles delitos, en especial si se trata de personas mayores.

Palabras no tan amables son las que dedica, por contra, al Ayuntamiento. Para Gómez Ayala la relación entre los vecinos con la Policía Local y el equipo de gobierno está siendo menos de lo deseable. «Les hemos pedido hasta en cuatro ocasiones una reunión con la Policía Local y no hay manera», protesta el representante vecinal. «La última vez que lo pedí fue a raíz de lo que pasó en el Parchís. Solo queríamos un toma de contacto, de intercambio de impresiones, y me contestaron que no porque dicen que no tienen competencia en seguridad ciudadana. Así todo, la última vez que nos reunimos con la Policía Local fue cuando estaba de alcaldesa, Ana Belén Castejón, y de concejal, Juan Pedro Torralba».

Gómez Ayala señala que, de esta forma, es imposible que los vecinos puedan colaborar y dar información valiosa a los agentes para conocer la situación en profundidad. «Nosotros, los vecinos somos los que mejor conocemos nuestro barrio», reivindica. Este periódico dirigió preguntas al equipo de gobierno sobre este asunto, pero obtuvo respuesta.