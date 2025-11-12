La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las balsas de residuos peligrosos de Zinsa llena de agua; detrás, escombros de la demolida factoría Española del Zinc. Antonio Gil/ AGM

Los vecinos recurren el auto que exime a la empresa Cartagena Parque de sellar las balsas de Zinsa

Eva Cavas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:44

La Asociación de Vecinos de Torreciega ha presentado un recurso de apelación contra el auto del 30 de octubre de este año, que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la empresa Cartagena Parque y que la exime de sellar las balsas contaminantes de los terrenos de la antigua Española del Zinc.

En el recurso se solicita al Juzgado de Instrucción número 5 que se deje sin efecto el sobreseimiento y ordene la continuación de las diligencias, que permita la personación del portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, Pedro Gálvez, así como de María del Mar Gálvez, Teodosio Romero, Encarnación Lorente, María Isabel Pedreño y José González en la causa y que admita los escritos en los que se manifiesta el riesgo para la salud de la población de Torreciega y para el medio ambiente.

El texto del documento también recuerda que la medida cautelar acordada el 20 de agosto del pasado año, que ordenaba el sellado inmediato de las balsas, no se ha efectuado ni por parte de la empresa ni por la Comunidad autónoma, pese a haber transcurrido más de un año y a que se trataba de una resolución firme y vigente. Por ello se solicita que se ordene la ejecución subsidiaria por parte de la administración ambiental en el plazo de un mes.

