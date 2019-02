Los vecinos se quejan de que la falta de policías locales deja servicios sin atender en los barrios Agentes de la Policía Local regulan el tráfico en un paso de la calle Ramón y Cajal, junto a los colegios Adoratrices y Carmelitas. / pablo sánchez / agm Varios avisos telefónicos de Pozo Estrecho, San Antón y Los Nietos reciben por respuesta en los últimos días que no hay efectivos disponibles EDUARDO RIBELLES Jueves, 14 febrero 2019, 01:20

El pasado fin de semana varios asistentes a un evento lírico en el local social de San Antón tuvieron que desalojar a un incontrolado que perturbaba el evento. «Llamamos al Parque de Seguridad para pedir una patrulla policial y nos dijeron: 'no hay efectivos disponibles, irá una patrulla cuando sea posible'», informó ayer el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Asensio Albaladejo. La patrulla no apareció. No es el único aviso de habitantes de barrios y diputaciones que han recibido una respuesta parecida en las últimas semanas. Albaladejo, que también es vocal de Seguridad Ciudadana de la Federación de Asociaciones de Vecinos, habló de episodios similares «en Los Nietos y en Pozo Estrecho». En ambas localidades ha habido robos y hechos presuntamente delictivos recientemente, que motivaron esas comunicaciones. El dirigente vecinal achacó el problema «al déficit de 80 agentes en el cuerpo y a que hay, además, un 20% de la plantilla de baja». El Ayuntamiento reconoce 73 vacantes.

La ausencia de efectivos se extiende a los mandos. Según datos suministrados por UGT, solo hay 16 cabos, cuando debería haber 27, y cuatro sargentos, en lugar de diez. De los dos inspectores, no hay ninguno destinado a labores operativas. Las jubilaciones de los últimos años se ven acrecentadas en 2019 por una nueva legislación. Esta no solo ha puesto en la rampa de salida a 46 efectivos, de los que 30 han solicitado irse en cuanto sea posible, contando vacaciones y otros beneficios laborales. Además, ha descabezado al cuerpo. El jefe, Eusebio Serna, con rango de subinspector, se marchó el 30 de enero y su segundo en el escalón de mando, José Clares, que es el único oficial en activo, ejerce sus funciones desde entonces. Según fuentes de la Policía Local los cometidos urgentes y los ordinarios se cubren sin merma, tanto en tráfico como en las unidades sectoriales (mercadillos, medio ambiente, etcétera). Sin embargo, la capacidad para atender servicios menores flaquea, sobre todo en los días festivos. Además, en enero los agentes han hecho ya el doble de las horas extras pactadas en el Régimen de Especial Dedicación (RED) que en el mismo periodo del año pasado.

Para tenerlo claro Efectivos y bajas Hay alrededor de 250 en activo, 73 vacantes y un 20% de bajas. Entre los mandos, faltan casi la mitad. Jefatura No hay ningún inspector con cargo operativo. El jefe actual es un oficial (tercer nivel en el escalafón) que se jubila este año. Servicios Los ordinarios se cumplen y las emergencias vitales también. El resto, con retrasos, sobre todo los fines de semana. Horas extra Los sindicatos advierten de que en enero ya se han hecho el doble de lo previsto y se agotarán en pleno verano.

En Los Dolores, el cuartel del Castillito dejó de ser hace meses base de 25 agentes destinados a ese barrio y a localidades como La Aljorra. Fue reactivado en 2016, tras permanecer dos años cerrado por unas deficiencias arquitectónicas. Pero vuelve a permanecer inactivo. Así lo denunció ayer el Partido Cantonal, que recordó que allí se hizo una obra costosa de restauración para darle ese uso y que ahora solo es sede de una Oficina Municipal de Información y Tramitación Administrativa (Omita).

Las emergencias y misiones ordinarias se cubren, pero responden con retraso a los avisos que no son vitales

«Tenemos a Protección Civil»

«La Federación vecinal ya ha abordado en varias ocasiones la necesidad de que la Guardia Civil se ocupe en mayor medida de las emergencias en las zonas rurales y en los pueblos. Con la reactivación de Protección Civil, también podrían asignárseles nuevas funciones que no son propiamente de seguridad ciudadana, como vigilar la entrada y la salida de los colegios o incluso labores de regulación del tráfico, incluso crear patrullas mixtas, con un agente y un miembro de la agrupación de voluntarios», propuso ayer Albaladejo. Todo ello para evitar una merma continua de agentes para la que este dirigente vecinal no ve solución a corto plazo.

Las pruebas en marcha para incorporar 26 agentes solo servirán para reducir a la mitad el impacto de las jubilaciones previstas este año. Y las pruebas anunciadas después del verano para contratar en 2020 otros treinta efectivos dependerán del equipo de gobierno municipal que salga de las urnas el 26 de mayo.