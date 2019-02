Los vecinos protestan contra «una tomadura de pelo» Manifestación de vecinos, ayer ante el Palacio Consistorial. / p. s. / agm EDUARDO RIBELLES Sábado, 23 febrero 2019, 01:47

«Preferimos que las obras duren dos años más y no dividan barrios. Se lo hemos dicho a la alcaldesa: '¡Te equivocas! ¡Los malos no somos los vecinos! Cambias de opinión y no decis por qué rechazáis nuestro proyecto'. Es una tomadura de pelo», clamó ayer el portavoz de la Plataforma prosoterramiento, Fulgencio Sánchez. Una veintena de sus miembros se manifestaron ante el Palacio Consistorial con pancartas contrarias al mantenimiento del trazado actual, sin soterrar las partes que discurren junto a la barriada Virgen de la Caridad, Barrio Peral y José María Lapuerta. El lunes se reunirán para organizar más movilizaciones, en las próximas semanas.

Su cruzada va en favor de la Alternativa Este, cuya toma en consideración apoyó Castejón hace nueve meses. En esencia, traza un nuevo corredor ferroviario que abandona el actual, justo antes del cruce con la Autovía A-30, pasa junto a Los Camachos, y se separa de la línea de mercancías, junto a Borricén, para llegar a la estación en paralelo a la carretera de La Unión.

«Rechazan la opción más barata y que menos incidencia tiene en los terrenos contaminados de El Hondón. Por mucho que digan, la Declaración de Impacto Ambiental que no quieren que caduque no servirá, porque hay que descontaminar. Deberían rechazarla y hacer un proyecto nuevo por el oeste», añadió Sánchez.