Los vecinos de El Portús, en Cartagena, recuperan por un día el tradicional arte de la pesca con jábega La localidad lleva catorce años celebrando esta jornada marinera, en la que rinden homenaje a sus antepasados

La playa de El Portús fue este sábado escenario de la decimocuarta edición de la jornada marinera Portusium Jábega', un evento en el que se recrea la tradición de la cala y recogida de la jábega. La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos de El Portús y la Junta Vecinal de Perín, contó con la participación de numerosos vecinos que cada año rinden homenaje de esta forma a sus antepasados pescadores.

Durante la jornada, los participantes escenificaron con gran fidelidad este arte de pesca ancestral. Ataviados con el traje típico de 1900, compuesto por camisa y pantalón blanco, fajín azul y un estrobo atado al cuerpo, recrearon la forma en la que los pescadores faenaban hace más de un siglo.

Se trata de una simulación que busca mantener vivas estas tradiciones marineras que forman parte de la identidad de Cartagena. El evento contó, un año más, con una gran acogida por parte de vecinos y visitantes, por lo que contribuyó también a acercar el patrimonio cultural de la zona a las nuevas generaciones.

Esta práctica de pesca implicaba la utilización de una red que, en su parte inferior portaba plomos para que arrastrase las capturas hasta la orilla y su prohibición se debe a que también se esquilmaba el fondo marino.

Para la recreación actual se utiliza una red que no arrastra el fondo si no que, por medio de unos flotadores o bollas, queda suspendida en el agua. Todo el pescado capturado es devuelto vivo al mar.

