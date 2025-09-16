Vecinos del parque de los Juncos de Cartagena denuncian insalubridad y reclaman una renovación integral

El cuento de nunca acabar. Los vecinos del parque de los Juncos están hartos de que el mal estado del recinto no se resuelva. ... Tras tener varias reuniones con responsables municipales, su asociación de vecinos ha expresado su profundo malestar a este periódico porque los encuentros en los últimos años hayan sido, a su juicio, infructuosos. Reclaman que el jardín, uno de los más emblemáticos y extensos del Ensanche cartagenero, vuelva a tener el aspecto de sus orígenes.

Según resalta a este diario el presidente de la entidad vecinal, José Luis Cerrolaza, las quejas de las que la Asociación de Vecinos viene reiterando en balde son, a grandes rasgos, falta de salubridad y desperfectos variados.

Unos puntos faltos de arreglo que este periódico, en un recorrido de la mano de la Asociación de Vecinos ha podido atestiguar. Según se puede observar con solo dar un paseo se aprecian una buena cantidad de baldosas rotas y falta de limpieza en algunos puntos. De todo ello se ha dado parte un sucesivas reuniones cuyos temas a tratar, según ha podido ver este diario de la documentación aportada por la Asociación de Vecinos, se repiten en muchos casos año tras año. Encuentros en los que han participado tanto el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca como la concejal de Política Social, Cristina Mora, además de algunos técnicos de sus respectivas concejalías.

Para los vecinos, según señala Cerrolaza, el ejemplo más hiriente es la fuente central. Averiada desde hace años –tantos que Cerrolaza no se atreve a poner una cifra–, los vecinos denuncian que resulta un peligro para los viandantes, que, denuncia, se exponen a caídas con consecuencias aparatosas. «Hubo una señora que tropezó y se hizo un corte en el brazo porque las rejillas tienen filo y, cuando caes encima, son como cuchillas». Asimismo, este periódico pudo apreciar cómo, tras las mismas, se acumula gran cantidad de hojarasca y algo de basura, principalmente envoltorios de plástico.

En este sentido, Cerrolaza señala que ha propuesto en varias ocasiones que la fuente sea reparada con otro estilo. «Nosotros proponemos que sea como la que hay en Juan XXIII». Incluso hay algún residente que, enfadado, colocó sobre los maceteros del parque unas imágenes, generadas con inteligencia artificial, donde se pueden apreciar a unos niños corretear al sol por unos refrescantes chorros de agua que emergen del suelo. «Nosotros no hemos sido, pero entiendo perfectamente al que lo haya hecho. Es que clama al cielo».

A esto suman los vecinos otra reclamación histórica. Piden eliminar el pipican existente, según aseguran, porque la mayor parte del tiempo luce lleno de excrementos, lo que eleva la insalubridad. «De hecho también hemos denunciado que descubrimos un nido de ratas en la copa de un árbol que hay cerca del parque infantil». Un vídeo grabado con dron que, de hecho, circuló para varios grupos en redes sociales en las pasadas semanas.

A vueltas con el botellón

Otro elemento que piden eliminar son un tramo de pérgolas porque, denuncia Cerrolaza, estas son empleadas como lugar de resguardo y penumbra para cuadrillas de bebedores jóvenes y no tan jóvenes. Algo que, como ya recogió este periódico, ha desembocado en quejas de los vecinos por la celebración de botellones. «Ya hemos denunciado a la Policía cuáles son los locales que están vendiendo las botellas porque, es amanecer, y aparecen los parterres llenos de basura y ya hemos visto alguna vez venir a una ambulancia a atender un coma etílico».

Asimismo, la asociación de vecinos reclama que se tenga, de cara una futura intervención, una mirada más cercana hacia los más mayores, favoreciendo su envejecimiento activo precisamente en un barrio con una edad media elevada. «La instalación de juegos biosaludables es otra reivindicación que llevamos arrastrando mucho tiempo», señala Cerrolaza. Este periódico preguntó al equipo de gobierno sobre las inversiones que tiene previstas en los Juncos, pero no obtuvo respuesta.

El Pleno aprobó por unanimidad una mocióndel PSOE para pedir mejoras en el jardín

Ampliar Cartel aparecido en un macetero junto a la fuente averiada. J. M. Rodríguez/ AGM

La situación actual del parque de los Juncos no es en absoluto desconocida, ni para los vecinos, ni tampoco para los ediles que conforman la actual Corporación municipal. Fruto del descontento asociativo, el Grupo Municipal Socialista elevó una moción al Pleno del pasado mes de abril para reclamar más iluminación, presencia policial y mejoras de infraestructuras en el parque.

La edil Isabel Andreu se hizo eco de las demandas de la asociación de vecinos, resaltando que los vecinos han elaborado sendos informes que fueron aportados a los concejales para probar las deficiencias existentes. La respuesta del equipo de gobierno fue de comprensión hacia los residentes, de modo que la moción, sin peros, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Más tarde, en julio, Andreu preguntó al equipo de gobierno, también en el Pleno, por cuándo se iba a dar cumplimiento a la moción aprobada. El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega (PP), respondió que esperaba que las mejoras prometidas se iban a ejecutar «en breve». También señaló que la inversión para las obras «no está cuantificada en un capítulo específico dentro del Presupuesto municipal porque son partidas genéricas». Asimismo, señaló que el plazo de ejecución «depende de la actuación» y que su intención era reparar la fuente «antes de acaba el año».