La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos pasean por el parque de los Juncos, que presenta múltiples desperfectos en el enlosado de la plaza central. Pablo Sánchez/ AGM

Vecinos del parque de los Juncos de Cartagena denuncian insalubridad y reclaman una renovación integral

Piden eliminar el 'pipicán', reforzar la iluminación para evitar botellones y reparar la fuente, que lleva varios años averiada

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:30

El cuento de nunca acabar. Los vecinos del parque de los Juncos están hartos de que el mal estado del recinto no se resuelva. ... Tras tener varias reuniones con responsables municipales, su asociación de vecinos ha expresado su profundo malestar a este periódico porque los encuentros en los últimos años hayan sido, a su juicio, infructuosos. Reclaman que el jardín, uno de los más emblemáticos y extensos del Ensanche cartagenero, vuelva a tener el aspecto de sus orígenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vecinos del parque de los Juncos de Cartagena denuncian insalubridad y reclaman una renovación integral

Vecinos del parque de los Juncos de Cartagena denuncian insalubridad y reclaman una renovación integral