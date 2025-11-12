Vecinos de Los Nietos reclaman reformas profundas que acaben con las inundaciones

Los restos de la dana 'Alice' todavía pueden verse en muchas viviendas de la fachada marítima de Los Nietos y de las calles aledañas. La ... imagen que ofrece la playa, transcurridas ya tres semanas desde que una tromba de agua llevara a la arena y al Mar Menor piedras, escombros, cultivos y cañas, sigue siendo desoladora.

A pesar de que en esta ocasión los daños producidos fueron menores, los vecinos revivieron uno de los peores días de sus vidas, y algunos han vuelto a perderlo todo por segunda vez en cinco años. Una de estas personas es María Dolores Saura, vecina de La Unión y afincada en Los Nietos desde hace décadas, junto a varios miembros de su familia. «Entró el agua por una puerta y salió por la otra con todos los arrastres que traía de la rambla de la Carrasquilla. En mi familia tenemos tres casas aquí y hemos tenido que tirarlo todo al contenedor por segunda vez porque estamos en la zona cero», afirmó. Por eso reclaman que se lleven a cabo reformas de gran calado, que acaben de una vez por todas con el temor de tener que reconstruir sus vidas una tercera vez. «A los que ya nos ha pasado, cuando miramos al cielo y vemos una nube sabemos que lo perdemos todo», aseguró Saura.

Entre sus demandas está que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) inicie los trabajos para crear el llamado cinturón verde del Mar Menor y obras en el propio cauce de la rambla de la Carrasquilla, para que se le devuelva la anchura y la altura que tenía años atrás. «El problema es que la rambla está muy sucia e incluso tiene puntos en los que el cauce está cegado por todas las cañas. Además, se han hecho desviaciones por los campos, pero el agua cuando baja fuerte lo arrastra todo y sigue su curso saliendo por todos sitios», explicó la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara.

También piden que se derriben los muros de contención de medio metro de altura, que separan el paseo marítimo de la playa. «Los que vivimos junto al paseo hemos visto que ese poyete nos trae más problemas que otra cosa. Necesitamos que los eliminen porque cuando baja el agua rebota en ellos se mete de lleno en nuestras casas con una fuerza tremenda. Aunque tengan que hacer una escollera para evitar que el agua arrastre toda la arena al mar. Nosotros tuvimos que tirar todos nuestros muebles al contenedor en 2019 porque el agua entró por la puerta de atrás y salió por la principal. Lo único que me ha salvado de que este año me pase lo mismo es que hice obras para cerrar la parte trasera, pero aún así el agua llegó hasta la terraza, a pesar de estar en alto», indicó Eduardo Piñana Murcia, otro de los vecinos de Los Nietos afectado por la dana.

Agricultura extensiva

La mayoría de las personas afectadas por las inundaciones coinciden en que este es un problema reciente, que se ha visto agravado por la agricultura extensiva que ha cambiado los montes repletos de árboles por plantaciones que, no sólo no frenan la bajada del agua, sino que la contaminan con tierra, abonos y fertilizantes. «Antes desde el Sabinar no se podía ver Los Nietos porque era todo monte con unos algarrobos preciosos y muchos árboles, ahora son todo cultivos de agricultura extensiva. Justo detrás de mi casa han arrancado todos los limoneros que había y han dejado las maderas sueltas y los plásticos tirados, que acabarán en el Mar Menor», se quejó María Dolores Saura.

Otra de las reclamaciones es la eliminación de la vegetación no autóctona que invade por completo la playa en los laterales de la pasarela que lleva al Club Náutico. «La Dirección General de Medio Natural hizo un proyecto piloto en 2021 en una parte, instalando unas mallas que fueron muy eficaces porque impedían que las plantas volvieran a crecer. Pero cuando llegó el momento de quitarlas no volvieron a hacer nada más y ahí están invadiendo toda la orilla de la playa», apuntó Vergara. En la zona de la Lengua de la Vaca aún están las piedras y bloques que arrastró el agua durante la dana de 2019 y los vecinos no pueden ni siquiera bañarse. «El Ayuntamiento actuó muy rápido y aquí estuvieron trabajadores municipales de la mañana a la noche limpiando. Estamos muy agradecidos, pero dentro del mar, hasta siete metros de la orilla, también es responsabilidad suya», dijo.

El proyecto para arreglar el paseo lleva seis años a la espera

El arreglo del paseo marítimo es una de las principales reivindicaciones de vecinos y veraneantes desde hace muchos años. El actual vial se construyó a mediados de los años ochenta y, desde entonces, lo único que se ha hecho ha sido, reparar el muro, instalar papeleras y renovar algunas de las farolas. «En 2019 Castejón llegó a un acuerdo con el secretario de Estado de Medio Ambiente por el que ellos se encargaban de renovar el paseo marítimo de Los Urrutias y el Ayuntamiento hacía el nuestro, pero no hicieron nada. En 2022, nos reunimos con la alcaldesa y nos aseguró que se iba a hacer, pero que si Costas no hace el deslinde no pueden. Luego hablamos con Costas y nos dijeron que se puede reparar pero que es necesario un proyecto. Ya no sabemos quién tiene razón», manifestó la responsable vecinal, Nani Vergara. La falta de inversión en el pueblo es una de las quejas más repetidas, ya que consideran que es precisamente eso lo que ha provocado la degradación de este pueblo pesquero. «Las últimas inversiones de importancia que se han hecho aquí fueron el consultorio médico y la plaza de los Cuatro Santos y las dos se hicieron cuando estaba de alcaldesa Pilar Barreiro, así que fíjate si hace años».

Litoral gastará 70.000 euros en la renovación de la plaza del Rocío, en la Lengua de la Vaca

El Ayuntamiento de Cartagena anunció este miércoles la renovación de una plaza junto a la Lengua de la Vaca, conocida por los habitantes y veraneantes de Los Nietos como plaza del Rocío, en la que invertirá cerca de 70.000 euros.

El concejal de Litoral y del distrito 7, Gonzalo López, avanzó a los vecinos que, atendiendo sus sugerencias, se renovará el parque infantil, instalarán mesas de picnic, bancos, una zona de sombra, así como un espacio de máquinas para ejercicios biosaludables, entre otras mejoras. El edil comentó que la intención del Consistorio es poner en valor esta zona para que sea un punto de encuentro para los residentes del Mar Menor. Además, apuntó la posibilidad de licitar en un futuro la apertura de un chiringuito o quiosco, con el fin de ofrecer servicio de café o refrigerios.

La plaza que va ser mejorada por el Ayuntamiento de Cartagena se encuentra entre las calles Estrella, Boliche, Salmonete y Carrasquillas. «Hay una población permanente todo el año en Los Nietos, que tenemos que atender. Y esta plaza es un entorno privilegiado para disfrutar del buen clima y el sol que hay aquí, incluso en invierno. Buscamos consolidar la población en el Mar Menor, y que viva a gusto y cómoda aquí», concluyó Gonzalo López.

Por su parte, dos de los vecinos de la zona, Daniel Pisa y Paloma López, agradecieron la predisposición del Ayuntamiento por atender sus propuestas. «Vemos que hay un compromiso firme por la zona, con un proyecto ya presentado que nos ha enseñado el concejal, que se va hacer. Y eso es de agradecer», comenta Daniel. Mientras que Paloma señala que «es una mejora fenomenal para Los Nietos, que va a dar vida a la plaza y a revalorizar las viviendas de esta zona del Mar Menor».