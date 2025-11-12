La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las viviendas de primera línea de la playa de Los Nietos en la que todavía se pueden ver los efectos de la dana que azotó la zona hace tres semanas. Antonio Gil/ AGM

Vecinos de Los Nietos reclaman reformas profundas que acaben con las inundaciones

Tanto la playa como las viviendas de primera y segunda línea muestran aún los estragos producidos por la dana hace tres semanas

Eva Cavas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

Los restos de la dana 'Alice' todavía pueden verse en muchas viviendas de la fachada marítima de Los Nietos y de las calles aledañas. La ... imagen que ofrece la playa, transcurridas ya tres semanas desde que una tromba de agua llevara a la arena y al Mar Menor piedras, escombros, cultivos y cañas, sigue siendo desoladora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

