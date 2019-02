Los vecinos lucharán por limitar el ruido en Carnaval y las barras en la calle en las Cruces de Mayo Barras y un escenario instalados en la calle Honda, en una fotografía de archivo. / antonio gil / agm Residentes en el casco antiguo exigirán cumplir la norma para garantizar su descanso y amenazan con denunciar cualquier incumplimiento al fiscal ANTONIO LÓPEZ Martes, 19 febrero 2019, 01:27

Los vecinos del casco antiguo vuelven a la carga contra el ruido y ahora con más fuerza. La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, aprobada provisionalmente a principios de este mes por la Junta de Gobierno Local, no les convence demasiado y continuarán luchando por «su derecho al descanso» durante las próximas fiestas. Es por ello por lo que han exigido al Ayuntamiento que cumpla en Carnaval con la norma en vigor. Esta obliga a la administración municipal a realizar un estudio del ruido de los pasacalles, para evitar sobrepasar el límite de decibelios establecido, 90 en la calle y 40 dentro de un inmueble.

Pero si en algo harán hincapié los vecinos del centro, organizados en la Plataforma Sin Ruido, es con las Cruces de Mayo, una fiesta que ha sido excluida de la lista de eventos que tendrán carta blanca para superar el ruido permitido en la nueva normativa municipal.

«Exigiremos el cumplimiento de varias leyes, entre ellas la Orden del Ministerio de Vivienda, la 561/2010, de 1 de febrero, que dice, concretamente, que el itinerario de los peatones discurrirá paralelo a las fachadas de las viviendas, siempre de manera colindante a la línea de fachada, lo que impide, por tanto, poner ni barras, ni mesas adosadas a las paredes», explicó el portavoz de ese colectivo, José Galindo.

En su opinión, al cumplirse la ley disminuiría el ruido. Eso es lo que vienen exigiendo desde hace años y que «nunca se ha cumplido», añadió. También, denuncia que el Ayuntamiento vulnera las normas que exigen planes de evacuación durante esos festejos, «algo de lo que el Ayuntamiento está informado a través de las distintas denuncias realizadas por nuestra asociación». Por lo tanto, añadió a 'La Verdad', «para tomar las decisión de celebrar las Cruces de Mayo, y tratándose de un evento que no se ha recogido inicialmente en el borrador, tendrán que respetar las leyes superiores actuales, puesto que no cumplen sus propias ordenanzas». De no cumplirse las leyes están dispuestos a denunciar los hechos en la Fiscalía.

Garante de los derechos

Esta asociación cree que en este caso, el Ayuntamiento debe ser el garante de los derechos de los vecinos. Por ello solicita que durante esas fiestas también se cumplan otras, como el Reglamento CE número 852/20004, sobre higiene de productos alimenticios; el real decreto de 3484/2000, de 29 de abril, sobre higiene para la elaboración de comidas preparadas; y la Directiva 2006/12, sobre contaminación acústica y olfativa, que según el colectivo tampoco se cumple.

En este caso, el Ayuntamiento dice que permitirá su celebración, pero avisa de que la someterá a un mayor control, ya que se trata de una actividad con un elevado impacto acústico, con el formato que se ha venido utilizando en los últimos años. Quienes monten una cruz de mayo tendrán que pedir permiso al Consistorio, con un mes de antelación, e informar a los vecinos veinte días antes. La nueva ordenanza tendrá que ser aún debatida y aprobada, en su caso, próximamente por los grupos municipales.