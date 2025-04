Vecinos de la diputación cartagenera de La Palma protestan por la instalación de una antena

Eva Cavas Jueves, 17 de abril 2025, 00:01 | Actualizado 00:24h. Comenta Compartir

Un grupo de vecinos de la diputación cartagenera de La Palma aseguran sentirse «indefensos y atacados» por la administración tras la instalación de una antena de telefonía móvil a escasos metros de sus viviendas, el pabellón de deportes y el IES Carthago Spartaria.

Una de estas vecinas, Nadjeida Puga, asegura que «según la normativa esta antena no se puede coloc ar a menos de 100 metros de las zonas residenciales, ni de zonas sensibles como son los centros educativos».

Los residentes afectados optaron por llamar a la Policía para que frenase la colocación de este elemento y averiguase si tenían o no autorización para ponerla en ese terreno. «La Policía nos dijo que iba a hacer un informe al respecto, pero que ellos desconocían la normativa, así como la documentación que debe aportar el instalador para continuar con su trabajo, así que no pudieron impedirles seguir poniendo la antena», indicó.

Nadjeida Puga recordó que, a escasos 200 metros, ya se colocó otra antena y, «según la ordenanza municipal en su artículo 7, el Ayuntamiento puede obligar a los diferentes operadores a compartir emplazamiento».

La situación y la falta de información por parte de las autoridades llevó a los vecinos a iniciar una protesta en el lugar en el que los trabajadores estaban instalando la antena, por lo que la operadora alertó a la Policía para que disolviera la concentración.

Sin necesidad de autorización

Ante la protesta de los residentes, fuentes municipales informaron que «la instalación de la antena no tiene licencia municipal porque tampoco la necesita. La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 dice que este tipo de instalaciones no necesita autorización previa de obras, salvo si se instalase sobre un Bien de Interés Cultural (BIC), si ocupa más de 300 metros cuadrados o tenga impacto en espacios naturales protegidos. Por tanto, el informe técnico municipal resolvió que, tras comprobar que no está en zona de protección del Trasvase, no hay obstáculo para su ejecución».

