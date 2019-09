Los vecinos critican el cierre del Parque Sauces por una obra que lleva más de seis meses parada Uno de los árboles caídos, ayer, con las raíces al aire. / p. sánchez / agm Proliferan las quejas sobre la presencia de ratas y los árboles desplomados en el jardín, mientras el Ayuntamiento decide cómo retoma los trabajos EDUARDO RIBELLES Viernes, 20 septiembre 2019, 02:01

«El problema no es que lleve un año cerrado sino que las obras llevan siete meses paradas y no tienen ni idea de cómo las van a acabar». Antonio Nieto, de 76 años, habló así ayer, delante del hueco dejado por una valla tirada en el suelo, por el que se puede entrar al Parque Sauces. Tres jóvenes y una mujer, con un perro, lo hicieron el miércoles, a riesgo de tropezar con bordillos rotos y losas desprendidas. También tuvieron que sortear dos enormes pinos arrancados de raíz. Y no pudieron disfrutar del proyecto municipal de hacer allí un oasis con una fuente con un riachuelo, amplios parterres, una gran zona de juegos infantiles y una cuidada ornamentación.

La obra comenzó en otoño del año pasado. Fue paralizada el 31 de diciembre, porque no contaba con presupuesto aprobado para continuar. Su reactivación a principios de año duró solo unas semanas, porque surgieron una serie de deficiencias e imprevistos que obligaron a la Concejalía de Infraestructuras a considerar un aumento del 50% en el presupuesto (de 101.000 a 151.000 euros).

Así lo ven Araceli González. Peluquera «Traía a mi hija a jugar aquí y ahora tengo que llevarla a Los Juncos. Además, han quitado el 'pipicán' y los perros lo hacen por ahí». Antonio Nieto. Jubilado «Paso habitualmente para ir al local social y he visto cómo el parque se deteriora. Es una vergüenza y no saben cómo acabarlo». José Manuel Otero. Autónomo «Está totalmente abandonado. No me extraña que la gente pierda la paciencia y se meta dentro para tener un poco de sombra». Ana Sáez. Ama de casa «Mi nieta pasaba mucho tiempo en este parque que, mucho me temo que se va a quedar así de mal durante algún tiempo».

Ahora, esta reforma que debía acabar en dos meses y lleva en solfa once está en manos de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Este departamento tiene pendiente decidir si está justificado autorizar el citado aumento del gasto. En caso contrario, el contrato será suspendido y los trabajos tendrán que ser adjudicados otra vez, con el consiguiente retraso.

«No entiendo cómo en unos trabajos tan simples no se aseguraron de que el presupuesto era suficiente», indicó Araceli González. Esta mujer llevaba a su hijo de tres años a jugar al parque hasta que lo cerraron. «Ahora vamos a Los Juncos», dijo.

No solo las familias con niños se ven obligadas a buscar una alternativa al ocio al aire libre de sus retoños. También los dueños de perros se han quedado sin el 'pipicán' que había allí, en el que sus mascotas podían hacer sus necesidades sin problemas. También los que sufren la presencia de heces en la vía pública se quejan. «La culpa es de los dueños, evidentemente, pero ese jardín les disuadía de dejar que sus mascotas hagan sus cosas en la calle», apuntó Ana Sáez, también residente en la zona. Los perros carecen ahora de una zona señalizada para ellos, pero las ratas han hecho su aparición en el recinto, según informaron otros vecinos.

El proyecto de reforma del Parque Sauces forma parte del paquete de obras incluidas en los Presupuestos Participativos de 2018, elegidas por los vecinos. Se trata de un lugar de esparcimiento muy utilizado, que se había quedado un tanto anticuado, según el Ayuntamiento. Por eso se atendió la demanda vecinal y se propuso una reforma en profundidad.

Entre los cambios previstos está la retirada de los juegos infantiles existentes. También la eliminación del enrejado exterior que lo separaba de la calle. También el mobiliario (bancos y papeleras) ha sido retirado. Hasta ahí llegó la obra, porque el siguiente paso era actuar sobre la fuente, para transformarla en una tipo riachuelo, y sobre el firme, que iba a ser sustituido por una solera de hormigón, en una parte, y por unos itinerarios para el paseo con una especie de enlosado, en otra.

Filtraciones en la fuente

Pero los técnicos municipales se dieron cuenta de que el suelo previsto podía no aguantar la presión de las raíces de los árboles existentes. Ese fue el primer contratiempo. Además, en la fuente detectaron unas filtraciones con las que no contaban. De ahí el encarecimiento que debe autorizar la Asesoría Jurídica.

El resto de la reforma, que por ahora solo existe sobre el papel, incluye la colocación de nuevos bancos y papeleras; la sustitución de las antiguas farolas por otras de estilo clásico urbano; y la instalación de riego por goteo para los parterres de plantas ornamentales sobre tierra natural. Sin embargo, en estos momentos el lugar elegido para hacer todo eso está rodeado por una valla de obra que está tirada en uno de sus extremos. Solo una caseta que simula una seta gigante da alguna pista del acabado final. Por detrás están los dos árboles arrancados de raíz, algunos bancos antiguos, un contenedor repleto de restos variados y las losas y los bordillos rotos que antaño delimitaban las zonas de paseo del parque.