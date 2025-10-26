Vecinos de la Casa Llagostera de Cartagena temen que su abandono cause daños graves a otros edificios

Dos décadas de filtraciones de agua, grietas en las paredes, mal olor y todo tipo de insectos. Eso es lo que están padeciendo los vecinos ... de los edificios colindantes con la Casa Llagostera. Lo que antaño fue uno de los más destacados ejemplos del modernismo en Cartagena es ahora un solar repleto de maleza y agua estancada, que sólo mantiene del original la estructura de parte de la fachada y un mural conmemorativo como única protección.

Ahora, los vecinos temen que este prolongado abandono acabe ocasionando mayores daños en sus edificios, de los que ni los propietarios, ni las administraciones se hagan responsables. «Tengo la sensación de que hasta que no se caiga nuestro edificio o el del otro lado nadie va a hacer nada», afirma Mari Paz Angosto, cuyo negocio se encuentra en el número 21 de la calle Mayor.

«Tenemos filtraciones en la pared de las escaleras y hemos dado parte a nuestro seguro, que va tener que correr con unos gastos que no le corresponden y acabarán repercutiéndonos a nosotros. Es incómodo y cuesta dinero. Pronto vamos a iniciar una reforma y estoy segura de que detrás de los muebles habrá todavía más. Las obras las pararon en 2016 y, desde el primer momento de iniciarlas, tuvimos problemas porque empezaron a salir grietas en las paredes. Aquí nos llegan malos olores, insectos y de todo. Nos hemos quejado en varias ocasiones, pero no ha cambiado nada», prosiguió Angosto.

CRONOLOGÍA Construcción El arquitecto Víctor Beltrí finaliza el edificio en 1916, en el que emplea piezas del ceramista Gaspar Polo.

Demolición El interior del inmueble fue completamente demolido, tras desmontar los elementos más valiosos.

Paralización El hallazgo de los restos paraliza el proyecto para construir un edificio de cuatro plantas y 23 viviendas.

Otra de las cuestiones que preocupa a los residentes es la pérdida de valor que el mal estado del inmueble implica para el resto de propiedades de la calle Mayor. «Cuando más se nota el despropósito de tener este edificio en estas condiciones es en Semana Santa, con todos los pasos y tronos pasando y parando delante o cuando pasan turistas y echan fotos al cartel. Da vergüenza», añadió.

También los trabajadores y vecinos del número 27, situado al otro lado de la Casa Llagostera, han tenido problemas por las filtraciones de agua, que afectaron a la caja del ascensor hace unos años, teniendo este que ser reparado con cargo a los propietarios.

La rehabilitación de este edificio parecía cosa hecha hasta que en octubre de 2016 aparecieron restos que los arqueólogos identificaron como tramos del cantil del puerto de la antigua Cartago Nova. En aquel momento la Consejería de Cultura determinó su conservación 'in situ', lo que impedía hacer los sótanos proyectados. Así que los promotores decidieron parar con el argumento de que no le salían las cuentas si perdían gran parte del espacio reservado a aparcamiento.

A principios de este mismo año, los técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma creyeron haber dado con la solución cuando propusieron la creación de un nuevo museo en el que se exhibirían los restos del puerto de época romana encontrados, pero esta opción tampoco parece haber convencido a los dueños de la parcela.

Descartada la expropiación

Desde el Ayuntamiento de Cartagena confirman que, por el momento, no se ha producido ninguna novedad con la negociación a tres bandas que iniciaron hace ya nueve años con los propietarios y la Consejería de Cultura para desbloquear el proyecto, aunque destacan que, «el interés es máximo. De hecho, fue el Consistorio la administración que activó de nuevo el contacto entre las tres partes afectadas y estamos buscando la mejor solución».

Las mismas fuentes confirman que, pese a estar en el centro y ser técnicamente un solar, la expropiación forzosa está descartada. «El Ayuntamiento no se plantea una expropiación, sino desbloquear el proyecto, porque hay que proteger los bienes muy importantes, tanto el arqueológico como el arquitectónico y además, dar una utilidad a ese edificio».

Así las cosas, la Casa Llagostera lleva desde 2010 «poniéndose guapa», tal y como reza el texto que se puede leer en la lona con la que la empresa constructora cubre su fachada.

Icomos asesora a Cultura sobre la mejor conservación de los restos

A pesar de la falta de avance en las negociaciones con los propietarios del solar, la Consejería de Cultura continúa buscando la mejor opción para garantizar la protección de los restos arqueológicos del puerto de Cartago Nova que se encontraron en el subsuelo del edificio. Para ello ha decidido contar con una organización no gubernamental, asociada a la Unesco, que está aportando sus conocimientos sobre la teoría y la práctica de la conservación del patrimonio en las diferentes opciones que se están barajando desde hace meses.

«En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio Cultural continúa trabajando, a nivel técnico, con el Ayuntamiento para definir la metodología más adecuada para la excavación y documentación arqueológica de los restos del antiguo puerto romano. Contamos, además, con el asesoramiento externo de Icomos, referente internacional en la protección y gestión del Patrimonio Arqueológico Subacuático», aseguraron fuentes de la Consejería.

Si finalmente las negociaciones entre las tres partes llegan a buen puerto, los propietarios podrían retomar el proyecto, que consistía en la conservación de las fachadas nobles de la parte delantera, así como la construcción de un edificio de cuatro alturas, la última retranqueada, para albergar 23 pisos destinados a viviendas y oficinas, bajos comerciales y dos plantas destinadas a aparcamiento.

Este lujoso edificio, debería incluir los elementos de gran valor que se encontraban en el interior de la Casa Llagostera, que van desde la estructura de la escalera, hasta molduras, tallas de madera y los magníficos azulejos creados por el ceramista Gaspar Polo que, según el Ayuntamiento de Cartagena, «fueron desmontados y los conservan los propietarios».

En cualquier caso, lo único que queda actualmente para recordar este imponente edificio es el mural que lo protege y en el que ya sólo se puede ver a un solitario Mercurio, sentado junto a la fotografía con la reproducción de la fachada original.