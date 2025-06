Vecinos del camping de El Portús critican que llevan días sin luz

Sin luz y con cortes de agua. Así denuncian los pocos residentes que quedan en el camping de El Portús que se encuentran mientras que ... las obras de renovación de las instalaciones continúan con el objetivo de reabrir en agosto sin nudistas.

En un vídeo-denuncia del que se ha hecho eco la Asociación Cala Morena, una de las esas vecinas, Rosa Llopis, señalaba que estaba sin luz, sin comida y denunciaba que «cada vez el trato es más inhumano». «Estamos resistiendo como podemos, pero están haciendo todo lo posible para coaccionarnos a tope. Ya no puedo más. Necesito poder salir de mi casa y volver a ella. Os pido ayuda a todos», decía en el vídeo.

Llopis relataba este viernes a LA VERDAD que su situación «dramática». «Es el tercer día sin luz. La comida se está estropeando. No podemos ir a la farmacia. Estamos encerrados como en una prisión desde diciembre. Ayer nos dejaron salir un momento porque ya era inhumano».

Según Llopis, si salen de su casa, los guardias de seguridad ya nos les dejan volver a entrar. «Nos han dicho que están arreglando un transformador. Vienen a trabajar un poco por la mañana y nos dejan por la tarde sin luz»

Pese a los cortes de luz, Llopis aseguró que no valora abandonar la que considera su casa. «Vamos a resistir como podamos, pero no me pienso rendir porque me estén presionando». Junto a ella y su hijo, afirmó que están en la misma situación otras seis personas, muy mayores y con patologías médicas, que, según Llopis, sí se les permite salir del camping y regresar a sus casas para acudir al médico.

Portavoces autorizados por la propiedad del camping señalaron por su parte que, en la tarde del jueves, la corriente fue restablecida en la mayor parte del recinto y que, en las zonas donde todavía no ha sido posible, los técnicos «están trabajando para que el servicio quede completamente restablecido lo antes posible».

Recordaron que el camping está inmerso en un proceso de remodelación integral «que incluye mejoras en distintas infraestructuras esenciales para su correcto funcionamiento y para garantizar la seguridad de los usuarios».

Entre las actuaciones destacan la renovación completa de la red eléctrica. «Una intervención imprescindible debido a la inestabilidad del sistema actual que provocaba continuas incidencias y cortes». Indicaron que la actuación requirió la sustitución del cuadro general y del cableado, así como «la instalación de sistemas de seguridad ante fallos eléctricos, que anteriormente no existían».

Explicaron que los trabajos se han ido realizando de forma progresiva por diferentes zonas y que, el pasado miércoles, se informó a los residentes de que, para poder llevar a cabo estas mejoras, era imprescindible interrumpir temporalmente el suministro eléctrico. «Desde ese momento, se ha mantenido contacto constante, se han respondido todas las dudas planteadas y se han ofrecido todas las facilidades posibles para que cada persona pudiera afrontar esta situación de la manera que considerase más adecuada, incluyendo que el camping asumía el coste de las comidas», afirmaron.