Los vecinos de la calle José María Lapuerta de Cartagena estallan ante la falta de arreglos en aceras y calzadas

No son pocas las ocasiones en que los cartageneros de los barrios sienten que el Ayuntamiento no presta la misma atención al centro que a ... la periferia de la ciudad. Así, abundan las asociaciones vecinales que piden que no se descuiden sus calles. Una de ellas es la de José María Lapuerta. Hace dos semanas, sus vecinos salían a la calle en una muestra de fuerza y unidad. Hartos por la falta de mantenimiento en sus aceras y calzadas, los residentes se concentraron equipados con pancartas en las que podía leerse: «Tenemos derecho a vivir con dignidad. Arreglo de carreteras y aceras. Necesitamos un local social municipal. Basta de mentiras y de abandono. Queremos soluciones ya».

Y es que no escasean los viales que presentan desperfectos, como pudo constatar este periódico 'in situ'. Calles como Garellano, Salado u Ocaña presentan múltiples desperfectos, con baldosas rotas en aceras o baches en las calzadas. El mismo asfalto de la calle Batalla de Zama –la que articula toda la barriada– luce completamente cuarteado, con ese aspecto que algunos llaman de 'piel de cocodrilo'.

Todo ello en un barrio donde, además, no se puede decir que los vecinos no ponen de su parte para mantener el decoro en las calles. En muchos casos, son las propias comunidades las que mantienen las jardineras y parterres que bordean sus casas e incluso equipan esas mismas zonas verdes con cartelería, riego o papeleras. Espacios hoy muy demandados que el Ayuntamiento argumenta que son de titularidad privada y cuya limpieza, por tanto, no es atribuible a la contrata de Parques y Jardines.

El Consistorio asegura que asfaltará la calle Batalla de Zama y que estudia peatonalizar el acceso al colegio

«El barrio necesita un reasfaltado completo», asevera José Ojaos, vecino muy implicado en diferentes colectivos de la barriada. «El Ayuntamiento ya está mandando a gente, pero hay mucho trabajo por delante. También hay problemas con la señalización. Y cuando llueve, las calles son ríos porque no hay imbornales que recojan la lluvia. Si además coincide con las horas de entrada y salida del colegio, los críos lo sufren».

Así lo ven también en la Asociación de la Tercera Edad. Allí, Bartolomé Martínez atiende a este diario mientras echa la mañana en compañía en su local de la calle Bailén. «Aquí no arreglan nada. Llegan las navidades, ponen cuatro parches y hasta el año siguiente», replica este jubilado, que incide en que el problema de falta de mantenimiento viene de largo e, insiste, es fruto de una «dejadez total».

A su lado, Ángel Ojaos asiente con resignación. «En el Pleno, se aprobó que nos instalaran unas máquinas de ejercicio para las personas mayores y todavía continuamos esperando», señala el presidente de la Asociación de la Tercera Edad, que también reclama «un local social donde podamos reunirnos y organizar nuestras actividades todas las asociaciones del barrio».

Una de las zonas donde se hace más perentoria una actuación es en las calles donde se concentran los bloques de viviendas más antiguos, los que se construyeron para dar cobijo a los trabajadores de la refinería. En Batalla de Zama, en su extremo sur, el asfalto está levantado por las raíces de los pinos. «Un día se van a meter debajo de los edificios», teme Pilar Lidón, vecina de uno de los inmuebles próximos. «Yo no quiero que los talen, quiero que arreglen toda la acera y el asfalto. Tal como está, no puede pasar nadie en silla de ruedas ni con muletas. Es peligroso».

Recientemente, en el Pleno del mes pasado, la corporación aprobó por unanimidad dos mociones presentadas por MC y PSOE. La iniciativa presentada por el concejal de MC, Ricardo Segado, instaba al gobierno local a actuar de forma urgente, ejecutando un plan de renovación de pavimento y aumentando la presencia de los servicios de limpieza en la zona. Por su parte, la edil socialista Isabel Andreu instó en su moción a poner en marcha de manera urgente un plan que incluya el reasfaltado de calles y carreteras, la reparación de baches y socavones, la mejora de la accesibilidad y de las labores de limpieza; proceder al mantenimiento y renovación de las zonas verdes y de juegos infantiles; y habilitar un local social.

La concejala de distrito, Cristina Mora, aseguró en aquella sesión que se llevarán a cabo las actuaciones, pero atendiendo a las prioridades indicadas por los propios vecinos tal y como, dijo la edil, se acordó recientemente en una reunión con representantes de la asociación vecinal.

40.000 euros en reparar aceras

A preguntas de este diario, fuentes municipales resaltaron este miércoles que el Ayuntamiento ya ha invertido 40.000 euros en reparar aceras en Batalla de Zama y que esa misma calle será próximamente reasfaltada. Añaden que, frente al colegio, se estudiará una posible peatonalización. «Previamente, se hará una prueba piloto con elementos que impedirán el paso de vehículos». Asimismo, señalan que están valorando la inclusión del local social en el proyecto Re-Crea, beneficiado con los fondos europeos Edil.

Las caídas por el mal estado de los viales encabezan las reclamaciones de indemnización al Ayuntamiento

El mal estado en algunas calles suele estar en el origen de caídas en la vía pública. Percances que, según ha podido saber este diario, han derivado en esta barriada en reclamaciones al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial. Los datos municipales así lo reflejan. Los tropiezos son, con diferencia, el principal motivo de las peticiones de indemnización formuladas durante el año pasado. Representan el 52,5% de los 175 expedientes registrados en 2024.

De ellos, 92 casos corresponden a lesiones derivadas de accidentes en la calle, de los cuales 20 ya han sido resueltos y 72 siguen en tramitación. «La mayoría de las víctimas son personas mayores con problemas de movilidad. Los incidentes suelen aumentan cuando llueve o hace mal tiempo», explica el director de la asesoría jurídica municipal, Francisco Pagán.

El segundo tipo de reclamación más frecuente son los daños en vehículos, con 60 expedientes (el 34,3% del total). En estos casos, los desperfectos se deben a tapas de alcantarilla levantadas, baches o contenedores que golpean los coches. También se registraron 13 reclamaciones por daños en viviendas (7,4%), siendo los motivos más comunes las filtraciones de agua o las raíces de árboles que dañan vallados y jardines de particulares.

Todas las reclamaciones deben ser informadas por los técnicos de la Concejalía competente, que elabora un informe y lo remite a la asesoría jurídica municipal, encargada de dictaminar si procede o no la indemnización. La resolución final la firma el concejal del área. Cuando la cuantía reclamada supera los 50.000 euros, el expediente debe contar con el visto bueno del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

«Si la reclamación es inferior a 3.000 euros, la paga directamente el Ayuntamiento. Si es superior, el Consistorio abona hasta ese límite y la aseguradora municipal cubre el resto», explica Pagán. En los casos en que la petición es desestimada, los denunciantes pueden acudir a la vía judicial.

El Ayuntamiento también traslada algunos abonos de indemnizaciones a contratas de mantenimiento o compañías en los casos en los que la asesoría jurídica determina que los daños tuvieron su origen en una actuación negligente de terceras empresas.