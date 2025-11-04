La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una vecina pasea por la calle Salado, donde las aceras presentan losas resquebrajadas y un firme muy irregular. José María Rodríguez / AGM

Los vecinos de la calle José María Lapuerta de Cartagena estallan ante la falta de arreglos en aceras y calzadas

Piden un reasfaltado completo de la barriada, un local social y que se equipen las zonas verdes con máquinas de ejercicio para mayores

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No son pocas las ocasiones en que los cartageneros de los barrios sienten que el Ayuntamiento no presta la misma atención al centro que a ... la periferia de la ciudad. Así, abundan las asociaciones vecinales que piden que no se descuiden sus calles. Una de ellas es la de José María Lapuerta. Hace dos semanas, sus vecinos salían a la calle en una muestra de fuerza y unidad. Hartos por la falta de mantenimiento en sus aceras y calzadas, los residentes se concentraron equipados con pancartas en las que podía leerse: «Tenemos derecho a vivir con dignidad. Arreglo de carreteras y aceras. Necesitamos un local social municipal. Basta de mentiras y de abandono. Queremos soluciones ya».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  6. 6 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína
  7. 7

    Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia
  8. 8

    El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los vecinos de la calle José María Lapuerta de Cartagena estallan ante la falta de arreglos en aceras y calzadas

Los vecinos de la calle José María Lapuerta de Cartagena estallan ante la falta de arreglos en aceras y calzadas