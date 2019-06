Vecinos de Bahía Bella exigen asegurar la rambla del Albujón para evitar inundaciones

Sin alcantarillado ni alumbrado público en las calles

Las quejas de los vecinos de la urbanización Bahía Bella no solo se circunscriben a sus problemas con las inundaciones, sino también con la falta de servicios. Este residencial, compuesto por unas seiscientas casas, no tiene aún alcantarillado y apenas alumbrado público, pese a «pagar nuestros impuestos al Ayuntamiento de Cartagena», explicó la presidenta de su Asociación de Vecinos, Mercedes Aparicio. Por la noche, tan solo tienen la luz de sus casas. Su queja va más allá, ya que «tampoco tenemos un servicio de limpieza que venga de manera regular a la urbanización a adecentarnos las calles. Es increíble que ocurra esto», indicó. A todo ello se le añade que el suministro de agua se lo hace el Ayuntamiento de Los Alcázares, a quien pagan por este servicio. La basura se la recoge la empresa que lo hace en Cartagena «pero para todo el residencial tenemos solo un contenedor para el papel, otro para el vidrio y unos cuantos para el plástico. Así no podemos reciclar», insistió.