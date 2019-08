Los vecinos del arco sur reprochan la «inacción» con el Mar Menor y exigen mejoras en servicios e infraestructuras

Los vecinos de Punta Brava, Los Urrutias y la Urbanización Mediterráneo exigieron este jueves «hechos» y no «palabras», «realidades» y no «promesas», al Gobierno local. Lo hicieron tanto en el Pleno municipal celebrado en el Palacio Consistorial como en el local social de la segunda de esas localidades, ambas reuniones monográficas sobre el estado de las playas y los pueblos del arco sur del Mar Menor. Desde la eliminación de los lodos y fangos, hasta la construcción de cinco balnearios o de pasarelas, la terminación del paseo marítimo, acabar con las plagas de mosquitos, la mejora de las infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios, fueron algunas de las reivindicaciones realizadas, tanto por representantes vecinales, como de residentes a título particular.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, anunció, igualmente, en el Pleno y en la Asamblea con los vecinos, que pondrá en marcha un programa extraordinario de actuaciones de mejora en los pueblos ribereños del Mar Menor. «Este programa, que contará con un presupuesto específico, responde a la situación urgente que presenta esta zona de nuestra costa, que fue manifestada por los vecinos que asistieron al pasado pleno ordinario del 26 de julio, cuando expresaron su disconformidad con el estado actual de la laguna en Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y Los Nietos», explicó.

El plan será desarrollado en los dos próximos años y para que se cumpla será creada una comisión de seguimiento, compuesta por el Ejecutivo municipal, técnicos del Ayuntamiento, representantes de los partidos de la oposición y los vecinos de los pueblos afectados. «Exigiremos que a esta inversión municipal se sumen aportaciones de la Comunidad Autónoma y del Estado porque también deben asumir su responsabilidad», añadió la regidora.

De igual manera se potenciará el Servicio del Litoral, encargado de centralizar todas las actuaciones en los pueblos del Mar Menor y de coordinarlas con el resto de administraciones. Sobre el presupuesto que tendrá el programa, Castejón especificó que aún no está cerrado, porque antes quiere reunirse con los vecinos y escuchar en qué quieren priorizar las actuaciones.

Incluido quedará también la puesta en marcha del programa Barrios de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) en los pueblos ribereños del Mar Menor. El objetivo es el de formar a trabajadores de la zona que se encuentren en situación de desempleo y mejorar las infraestructuras de las localidades costeras.

Entre los vecinos intervino, entre otros, el presidente de la Asociación Monte El Carmolí, Agustín Donaire, quien dio a conocer un informe que contenía todos los desperfectos de su pueblo y la necesidad «urgente», de invertir en infraestructuras. Por su parte, un vocal de la Asociación de Punta Brava y dirigente socialista durante años, Francisco Oñate, consideró insuficientes las acciones realizadas hasta ahora tras los 25 años de «agresión al Mar Menor», aunque añadió que aún se está a tiempo. Por su parte, Ana Pinada de la Asociación de Ciclismo Acuático resaltaba la necesidad de maquinaria cualificada y de brigadas de limpieza durante todo el año, así como José María Jiménez de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias.