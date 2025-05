Benito Martínez Escolar: «Vaticiné hace años que tenía que haber una hermana mayor, y así ha sido»

Benito Martínez Escolar no sólo es una institución en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, de la que fue hermano mayor durante más ... de 15 años, sino que lo es en toda la Semana Santa cartagenera. A sus 93 años y con la mente preclara de la que siempre ha hecho gala, el hermano mayor de honor acompañará a la directiva de la Cofradía en la salida de la procesión extraordinaria que tendrá lugar esta tarde para conmemorar su 80 aniversario.

–¿Va a participar en la procesión por el 80 aniversario?

–No salgo en una procesión desde 2008, que me hicieron Procesionista del Año y participé en todas. Yo he sido un trabajador de la Semana Santa y siempre me ha gustado más eso que salir en la procesión. Espero que tenga mucho éxito, se lo merecen. A mi ahora me cuesta más, pero les voy a acompañar en la salida vestido con mi túnica, porque me lo ha pedido la hermana mayor.

–¿Cómo ha visto cambiar a la cofradía a lo largo de estos años?

–Mucho. Hemos logrado una cofradía con mucha altura de miras. Date cuenta de que yo ingresé en el Resucitado un 25 de mayo de hace 80 años y soy el que más tiempo lleva ahora mismo. Ha sido un cambio lógico y natural porque el cambio de la sociedad se tiene que notar también en la Semana Santa. Yo vaticiné hace muchos años que tenía que haber una hermana mayor en nuestra cofradía y ahí está Marién García Boj rigiendo nuestros destinos.

–Debe de tener muchas anécdotas en estos 80 años.

–Cuando terminó la guerra yo era un niño y me enviaron al Patronato, allí me ofrecieron unirme a una cofradía y yo no sabía muy bien lo que era, pero accedí y luego trabajé muchísimo por ella. Una vez, estaba haciendo la mili, hicimos un ejercicio de tiro de fogueo y cuando terminamos fui recogiendo todas las balas vacías y metiéndolas en una bolsa de pan para que pudiéramos hacer los cascos de los judíos. Si me llegan a coger estoy todavía en el penal.

–¿Cómo recuerda esos quince años al frente de la Cofradía?

–Yo la recuerdo con mucho cariño. Tenía conmigo un muy buen equipo, que es siempre el éxito de un jefe, y conseguimos hacer muchas cosas. Pusimos en marcha el Resurrexit, el Cabildo de las Monas, la Coronación de la Virgen, la recuperación del Cristo Resucitado, el encuentro de la Virgen con el Señor. Me siento muy feliz porque fue una época gloriosa para la Cofradía.

–Es para estar orgulloso.

–Entonces teníamos más recursos y formas de conseguir ingresos porque íbamos pidiendo por todos lados. Además, todos los hermanos mayores nos llevábamos muy bien, aunque luego nos tiráramos al cuello. Cuando nos vemos ahora todo es cariño.