Vamos de camping

En un viaje a Guadalajara que realicé hace poco con unos buenos amigos de la Trimilenaria, asistí encantado a unas jornadas gastronómicas en el Restaurante El Infantado. Tenían por nombre 'La Caza Sostenible, un bien sano y renovable' y las disfruté en compañía de Román, Amadeo y Cleto.

Mientras degustábamos un completo menú, me explicaron los beneficios que tiene la carne de caza. Contiene menos grasa y es una gran fuente de proteínas y de vitaminas. Entre los valores puramente gastronómicos, referidos a la manera de cocinarla, están las especias que se utilizan para sacarle el mejor sabor y darle el verdadero empaque a los guisos, a los marinados y a los escabeches. Se trata de preparaciones capaces de transmitir los aromas auténticos, los sabores tradicionales. Además, los responsables de este establecimiento respetan la sostenibilidad, para lo cual se sirven de la naturaleza sin forzarla.

Nos contaba Amadeo cómo, para cultivar este arte culinario hay que utilizar condimentos capaces de evocar los auténticos aromas del campo. Entre ellos destacan las hierbas aromáticas, a ser posible frescas, como el romero, la flor de tomillo y el orégano. A ella se suman la pimienta, el azafrán, el clavo o giroflé, y la canela, de gran potencia, junto a vinagres y cítricos que curten y escabechan. Tras la detallada introducción en cuanto a la elaboración en los fogones, comenzamos la degustación de un menú realmente sorprendente.

El Cartagena Camping Club fomenta el campismo y organiza acampadas cada tres o cuatro semanas

Como aperitivo para la espera, nos sirvieron un caldo cortado de caza, migas de sorteo, morteruelo en pan de cañamones y croquetas de pato azulón. Con el 'Primer Ojeo', llegó un arroz de conejo con hongos que estaba exquisito. Para el 'Segundo Ojeo', caldereta de venado con ensalada de pardillos y ortiguillas. Y para el tercer y último 'Ojeo', un cremoso de queso manchego con helado de miel de La Alcarria y azafrán. Y todo ello regado con un Valdubón Verdejo de Rueda y un Rioja Crianza de Orube. Fue una perfecta comida, seguida de una mejor tertulia, que dio paso al 'mundo del hielo'.

Mientras dábamos buena cuenta de unos combinados espectacularmente preparados, Román, experto campista, nos habló sobre la jornada 'Cartagena, Ciudad de Tesoros', que se celebró el pasado 1 de noviembre, en nuestra Trimilenaria, con motivo de la II Concentración Turística que organizaba el Cartagena Camping Club que preside Francisco Martínez Martínez. Fue una jornada en la que recibió invitados de toda España, a los que agasajó en el recinto festero de Cartagineses y Romanos. Allí pudieron disfrutar de competiciones de dominó o petanca, veladas musicales nocturnas, así como degustar café de sobaquillo o un típico desayuno cartagenero, a base de chocolate y churros.

Los visitantes aprovecharon también para visitar la ciudad y sus museos antes del acto central, que consistió en una comida de convivencia. Fue una jornada inolvidable, que contribuyó a que todos los campistas de fuera de la ciudad se llevaran una grata impresión de la Trimilenaria que, seguro, se convertirá en un buen reclamo de nuestra ciudad y en la mejor manera de publicitar la Asociación Cartagena Camping Club.

Esta asociación fue fundada en el año 1983 por un grupo de amigos que realizaban acampadas. La mayoría de ellos lo hacían en tiendas de campaña, por aquel entonces. Solo unos pocos utilizaban caravanas. Su objetivo es fomentar el campismo y el desarrollo socio cultural, al igual que la realización de cuantas actividades deportivo culturales se deriven de ellas. Organiza una acampada cada tres o cuatro semanas, tanto en campo abierto como en camping. Asimismo, celebra una acampada anual regional y otra interprovincial, con los restantes clubes de la zona de Levante. Román nos contó lo edificantes que resultan estas citas y la acogida que, en otras provincias, dan a sus asociados otros clubes de España, la misma que ellos dan a quienes nos visitan, vendiendo Trimilenaria por los cuatro costados.

Una vez finalizada la disertación de Román, Cleto nos preguntó a todos si los campings nos parecían importantes para el desarrollo turístico y nos pidió opinión sobre la creación del primer hotel en España 'Solo para ellas', con la entrada prohibida a hombres. Según parece, esto lo convertirá en realidad por primera vez en nuestro país, la cadena hotelera Son Hotels. Sus promotores, sabedores de la polémica que puede despertar el hecho de que se impida el acceso por condición de género, se desmarcan de cualquier ideología y discriminación hacia el sexo masculino.

Un lujo femenino

Será en Porto Cristo (Mallorca) donde se instale este singular del establecimiento, que sólo podrán disfrutar las señoras. Los creadores del complejo dicen que su iniciativa «nada tiene que ver con ningún tipo de ideología, todo responde a una cuestión de mercado». Incluso la plantilla del hotel estará compuesta íntegramente por mujeres, sin que se respire testosterona por ninguna esquina. Será, así, el hotel perfecto para la reunión de un grupo de amigas, una madre y sus hijas adolescentes, una despedida de soltera. Se trata del hotel Son Dona Women, que se convertirá en una realidad el próximo mes de marzo.

Tras esta curiosa noticia, termino con una interesante reflexión de la insigne Margaret Thatcher: «No olvidemos nunca esta verdad fundamental; el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando nuestros ahorros o aumentando nuestros impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará, ese 'alguien' eres tú. No hay 'dinero público', solo hay 'dinero de los contribuyentes'.