Los Urrutias tendrá médico para los desplazados a partir del lunes Manuel Padín. / lv El concejal de Sanidad, Manuel Padín, promete que habrá uno para los cinco mil veraneantes los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 horas EDUARDO RIBELLES Viernes, 5 julio 2019, 01:52

Las cinco mil personas que veranean en Los Urrutias pero no viven allí el resto del año tendrán, a partir del próximo lunes, la asistencia sanitaria de Atención Primaria que no han tenido en los primeros días de este mes de julio. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha encontrado a un facultativo que se hará cargo de atenderles tres veces a la semana. Los otros dos días laborables este médico visitará el vecino pueblo de Islas Menores. La asistencia in situ a estas personas descargará de presión los centros de salud de Los Nietos y de El Algar.

El concejal de Sanidad, Manuel Padín, trabajó durante todo el miércoles para conseguir que la Gerencia del Área 2 encontrara una solución inmediata, tras la renuncia del médico que tenía asignado ese servicio en Los Urrutias. Pasaba consulta todos los días. La Asociación de Vecinos agradeció esta gestión de Padín, pero consideró que la medida tomada por Sanidad «es un parche insuficiente». «Pasamos de cinco días de asistencia por las mañanas a solo tres días, en una solución que solo ha sido aplicada después de que protestáramos y anunciáramos movilizaciones», explicó el presidente de este colectivo, Severo Sánchez. «Ahora pasamos a tres días, para que el mismo médico vaya a Islas Menores. El año que viene seguramente harán otro recorte. Y así hasta que nos quedemos sin asistencia», lamentó.

Por eso, los vecinos mantienen en estudio la convocatoria de una manifestación. Se plantean organizarla antes de que acabe este mes. «No se trata solo de la asistencia médica. Es la gota que colma el vaso de un abandono que se manifiesta en el mal estado de la playa y en muchas cosas más», explicó Sánchez.

Dos servicios diferentes

Dentro de cuatro días, la asistencia a las personas que pasan el verano en Los Urrutias volverá a tener dos servicios diferenciados. Un médico pasará por las mañanas, los lunes, los miércoles y los viernes, para atender a las dos mil personas que residen allí todo el año, están censadas y tienen una tarjeta sanitaria que lo atestigua. Mientras, los alrededor de cinco mil propietarios de casas que acuden en la temporada estival o que han alquilado una vivienda para julio y agosto tendrán que acudir por las tardes.

Este servicio permitirá tomarse la tensión, validar recetas y solicitar una opinión sobre cualquier dolencia. De un tiempo a esta parte, la colonia de residentes y también la de personas que acuden a veranear tiene una media de edad cada vez más avanzada. «Por eso necesitamos un servicio como este», indicó Sánchez.