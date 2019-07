Los Urrutias inicia el mes sin el médico para atender a miles de veraneantes desplazados Un vecino fotografía los carteles que informan del cierre del consultorio de Los Urrutias y de las alternativas para ser atendido. / PABLO SÁNCHEZ / AGM El Servicio Murciano de Salud asegura que el facultativo contratado renuncia en el último momento y los vecinos anuncian movilizaciones EDUARDO RIBELLES Jueves, 4 julio 2019, 01:17

Miguel Pérez, que ayer llegaba en bicicleta hasta el consultorio de Los Urrutias para tomarse la tensión y lo encontró cerrado, es uno de los más de cuatro mil desplazados que se ha quedado sin asistencia médica en estos primeros días del mes de julio. «Es una vergüenza. Cotizar durante 50 años para esto no tiene nombre», se indignó. No es el único. El presidente de la Asociación de Vecinos, Severo Sánchez, ya ha anunciado una manifestación para la segunda mitad del mes, mientras el Servicio Murciano de Salud (SMS) se disculpa y asegura que todo se debe a que el médico que debía prestar este servicio «renunció este mismo lunes» y pide paciencia. «Estamos buscando una solución», explicó una portavoz. Mientras tanto, el punto de asistencia más cercano es el centro de salud de Los Nietos, a cuatro kilómetros, que abre de cuatro a ocho de la tarde para atender a su propia cartera de pacientes.

El consultorio ocupa una parte del bloque de planta baja en el que también se encuentra el local social. Las dependencias sanitarias abren tres días a la semana, por la mañana, para atender durante todo el año a los casi dos mil habitantes censados en El Carmolí, Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar. Pero la avalancha de personas que acuden en verano y elevan hasta más de 6.000 el número de habitantes, llevó a la gerencia del Área II de Salud a implantar un servicio especial diario, de ocho de la mañana a dos de la tarde, en julio y agosto. Quienes acudieron en los últimos días para hacer uso de él se llevaron un chasco. Anteayer, recibieron del médico para residentes la noticia de que no puede atenderles. Ayer, el goteo de personas que acudían por distintos motivos continuó. «Venía a pedir una baja laboral. Pero ya veo que no será posible», apuntó José Alfonso Montero, que tuvo que regresar a su furgoneta, tras apuntar la dirección del consultorio de Los Nietos, para ir allí por la tarde a hacer los trámites correspondientes.

Segunda vez en dos años

A Severo Sánchez lo ocurrido ayer no le pilla de nuevas. «Ya nos pasó en agosto de 2017. Entonces, el servicio cerró al llegar la segunda quincena de agosto y ya no lo recuperaron. El año pasado funcionó bien, pero ahora nos encontramos con el mismo problema. Y no pensamos consentirlo. Hemos exigido explicaciones a la Comunidad y hemos pedido el amparo del Ayuntamiento», dijo.

Los afectados opinan Miguel Cano. Jubilado «El consultorio siempre ha dado un buen servicio a los desplazados. Es una mala noticia». Pedro Martínez. Jubilado «Alquilo una casa para veranear aquí desde hace décadas. Esto es un paso más en el abandono». Miguel Pérez. Jubilado «Estoy tentado de coger un taxi, pedirle recibo y exigir a Sanidad que me lo pague» Emilio García. Jubilado «Me parece fatal lo que está pasando. Ahora nos dicen que vayamos a Los Nietos. Pronto solo nos quedará llamar al 112».

Las excusas no calman a quienes acuden cada año a pasar sus vacaciones a esta localidad, al borde del Mar Menor, y acumulan cada vez más quejas por unos servicios que consideran insuficientes. «El estado del agua de la playa es algo a lo que casi estamos acostumbrados. Esto del consultorio es por añadidura. No sé qué más pueden hacernos, quizás cortarnos el agua corriente durante las horas centrales del día», apuntó Miguel Cano, a las puertas del local.

Los llamamientos de Severo Sánchez llegaron ayer a oídos del teniente de alcalde y concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín. Este político, que acaba de estrenarse en el cargo, aseguró al representante vecinal que haría todo lo posible por mediar con la Administración regional. «Estamos intentando solucionarlo pero en estos casos es necesario contar con la previsión necesaria», argumento Padín

Tras hablar con el responsable del Área II de Salud, José Sedes, el teniente de alcalde indicó las razones que le dio para justificar lo sucedido. «Dice que no tienen personal y que no encuentran sustituto», apuntó. A continuación, Padín, representante de Ciudadanos, subrayó que «hay que hacer las previsiones cuando toca. Creo que los recurso humanos deben estar preparados para afrontar este tipo de situaciones, porque es algo que se puede dar». A su juicio, «es necesario seguir luchando para dar una solución a un problema que no se merecen los vecinos». Pero no dijo qué hará para ayudar a solucionar este problema.

Ni lo inesperado que dice la Comunidad que fue la renuncia del médico contratado ni las consideraciones de Padín consolaron ayer a Emilio García, un veraneante que pasó con su familia junto al consultorio, recién llegado de vacaciones. «Me parece fatal que no haya atención para las personas que venimos de veraneo», indicó. García ironizó, tras ser informado de las alternativas, que es ir a Los Nietos o a El Algar y esperar. «También puedo llamar directamente al 112 a ver qué pasa, ¿verdad?», se preguntó.

Pérdida de servicios

La población flotante de Los Urrutias se ha nutrido en las últimas décadas de propietarios que adquirieron sus viviendas, hace mucho tiempo, y que mantienen la localidad como lugar de veraneo. Todo ello pese a los problemas que generan los lodos en sus playas y a las continuas quejas sobre el progresivo descenso de los servicios y de la actividad comercial en el pueblo.

El Ayuntamiento intenta reactivar la zona con iniciativas como las facilidades que otorgó a un hotel que ultima su construcción en el extremo sureste de la localidad. Aunque supondrá crear 400 plazas hoteleras, los vecinos y los comerciantes no ven aún qué ventajas supondrá para mejorar su estatus.

Mientras tanto, las quejas de quienes acuden cada año desde otras localidades no cesan. La atención sanitaria es uno de los caballos de batalla que más les movilizan. Por eso, la asociación de vecinos mantendrá la convocatoria de una manifestación al respecto si no ve una solución efectiva al problema.