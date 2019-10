Urbanismo tramita una infracción al día pero no frena el deterioro de viviendas Inspección de una cornisa parcialmente desprendida esta semana, en la Plaza de San Sebastián. / antonio gil / agm Las arcas municipales han registrado 700.000 euros en ingresos este año gracias al aumento de inspectores; en 2018 fueron 381.000 EDUARDO RIBELLES Sábado, 19 octubre 2019, 02:28

Casi una infracción urbanística al día tramita y evalúa el Ayuntamiento cada año. Pero ni siquiera ese volumen de trabajo, que ha permitido doblar los ingresos municipales por ese concepto en los últimos dos ejercicios, evita que el parque de edificios, especialmente en el casco histórico, siga degradándose. Así lo evidencia el desprendimiento de dos cornisas de entre cinco y diez kilos de peso en la calle Cañón y en la confluencia de Jara con la Puerta de Murcia, en apenas un mes. «El problema se debe, en parte, a la falta de inspectores de Urbanismo», comentó un agente de la Policía Local, desplazado al lugar de los hechos para acordonar la zona, en el último de estos dos incidentes.

Entre 330 y 350 expedientes abre y tramita todos los años la Concejala de Urbanismo, a las órdenes de la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Sus técnicos han detectado una evolución clara al alza, que ha llevado a incrementar el personal destinado a la inspección e imposición de multas, informó una portavoz municipal. Pero no parece suficiente, a juzgar por las consultas realizadas por 'La Verdad' en otros servicios municipales.

En 2018, el Ayuntamiento abrió 334 expedientes sancionadores e ingresó 381.000 euros. En lo que va de este año, la cifra es algo inferior, 272 expedientes, pero las resoluciones han permitido cobrar 700.000 euros. Hay una instrucción mejor y una mayor rigurosidad al calificar los incumplimientos, indicaron fuentes municipales.

Construir o reformar una casa sin la licencia correspondiente y sin tener en cuenta la normativa sobre alturas, materiales y acabados; hacer demoliciones no autorizadas; no tener en regla los proyectos de obra, y no pagar alguna tasa son las principales infracciones urbanísticas que se pueden cometer. No solo la actividad indebida en un edificio o en un solar es castigada por la normativa. También lo es la inacción en casos como no mantener en buen estado un inmueble. «El problema en infinidad de casas que envejecen mal es que están ocupadas por personas mayores, que no están ya en condiciones de hacerse cargo de los arreglos. Además, muchas de ellas tienen pocos recursos.

Comunidades de propietarios

Desde la Policía Local indicaron que es necesario que las comunidades de propietarios asuman esa responsabilidad. No en vano, la parte exterior de una cornisa o de un balcón, aunque pertenezca a un piso, es un elemento común. Si no se puede modificar sin permiso de los vecinos, la comunidad que los agrupa tendría que responsabilizarse, en parte, de su buen estado.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha buscado fórmulas para impedir la degradación urbana por las buenas. Hace dos años ya, la Concejalía de Hacienda hizo una rebaja en las tasas por la expedición de documentos urbanísticos. En el caso de los edificios más antiguos, intentó aprobar una bonificación del 50% en la licencia de restauración. La medida fue anunciada para barrios desfavorecidos como Lo Campano, Los Mateos, Santa Lucía y San Antón. Pero no salió adelante antes de las elecciones y tampoco aparece en el borrador de las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio.

Por lo que respecta a los solares, el control de su buen estado es una competencia que comparten Urbanismo y Sanidad. El segundo de estos departamentos, en manos de Manuel Padín (Ciudadanos), hizo este verano un inventario de parcelas privadas. Envió cartas a sus propietarios, para que los limpien, y ha conseguido que algunos reaccionen. Además, los trabajadores municipales han adecentado cuatro.

Sin embargo, asociaciones vecinales como la de San Antón se siguen quejando de que esas actuaciones son insuficientes. Desde ese colectivo, indicaron recientemente a 'La Verdad', que hay más de 80 parcelas, solo en el casco urbano y los principales barrios limítrofes que necesitan una actuación urgente. En el caso de San Antón, a los terrenos diáfanos se unen también casas en ruinas como una que se encuentra en la calle Andújar, por cuya tapia colindante con un vial trasero, personas incontroladas arrojan todo tipo de restos.