La UPCT presenta su nuevo bólido de combustión, que pasa de 0 a 100 en 3,2 segundos Miembros del UPCT Racing Team posan junto al vehículo. / UPCT Estudiantes de la Politécnica de Cartagena estrenan el monoplaza en la competición Formula Student celebrada en Montmeló LA VERDAD Lunes, 30 septiembre 2019, 12:49

El equipo de competición UPCT Racing Team de la Universidad Politécnica de Cartagena presentó este lunes al alumnado de la Escuela de Industriales su nuevo monoplaza, con el que compitieron en agosto en Montmeló mejorando sus resultados anteriores.

El prototipo de bólido de competición desarrollado este año por los estudiantes de la UPCT es de combustión y pasa de 0 a 100 en 3,2 segundos, pese a que «la velocidad no es esencial en la competición Formula Student, donde tenemos que pasar otras muchas pruebas para validar la fiabilidad, robustez y destreza del coche», explica el hasta ahora coordinador de Electrónica del equipo, Pablo López, destacando que en la última prueba española de esta competición internacional el coche de la UPCT superó más test que en 2018 y logrando el puesto 27 de entre el centenar de participantes.

Plus de empleabilidad

Los alumnos de la Politécnica que diseñan y montan cada año un nuevo vehículo de competición ofertan una quincena de plazas para ampliar su plantilla de futuros ingenieros, buscando especialmente estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica para desarrollar en 2020 un nuevo coche eléctrico, de gran complejidad porque «requiere desarrollar desde cero la caja de baterías y cumplir con estrictas normativas de seguridad», explica López, que ha pasado tres años en el equipo «aprendiendo muchísimo resolviendo problemas prácticos sobre la marcha».

«Es una experiencia muy bonita y te permite conocer las posibilidades reales de fabricación de la industria, lo que es una gran ventaja a la hora de buscar empleo», añade este veterano miembro del equipo. «El equipo es una escuela de formación, en la que los integrantes con más experiencia enseñan y traspasan responsabilidades a los nuevos, y una lanzadera hacia las empresas», ratifica el nuevo 'team leader', Constantino del Toro.

«Tener que hacer un nuevo vehículo cada año nos obliga a ir contrarreloj y pensar en el proyecto en conjunto, no únicamente en la parte que a ti te toca, igual que en la empresa», explica por su parte el estudiante de Ingeniería Mecánica Jesús Javier Sánchez, que dado el salto al mundo laboral gracias al contacto con empresas que implica la participación en los equipos de competición de la UPCT. «Contacté con Sinergia para que nos proveyera de fibra de vidrio para la fabricación de la carrocería de nuestro coche y me ofrecieron hacer prácticas en la empresa. Cuando concluyó el curso académico, me contrataron», rememora.

Los alumnos pueden integrarse en este equipo de competición desde primer curso. Cuando llegan al equipo reciben una formación vinculada al diseño de las distintas partes del vehículo, software de diseño y simulación, normativa de la competición, características de las pruebas a las que se enfrentarán, que incluyen marketing y planes de empresa. Muchas de las competiciones en las que participan son en el extranjero y las próximas en las que aspiran a participar son en Reino Unido y Hungría. El equipo elige a sus pilotos entre quienes trabajan más durante el año en el desarrollo del coche. «Implica muchas horas, pero son satisfactorias», concluye del Toro.