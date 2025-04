La UPCT lidera un proyecto formado por nueve países para reducir un 40% el desperdicio alimentario

LA VERDAD Lunes, 21 de abril 2025, 10:43 Comenta Compartir

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) lidera el consorcio 'Fusion' formado por 17 entidades de 9 países (España, Italia, Grecia, Turquía, Marruecos, Egipto, Líbano, Jordania y Túnez) con el objetivo de reducir en al menos un 40% la pérdida y el desperdicio alimentario en el sector hortofrutícola, especialmente en tomates y pimientos, productos clave de la dieta mediterránea.

El proyecto, coordinado por la catedrática Encarna Aguayo, del departamento de Ingeniería Agronómica de la UPCT, cuenta con una financiación de 4,5 millones de euros del programa Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) de la Unión Europea.

Durante los próximos tres años, el proyecto desplegará soluciones tecnológicas como cámaras de refrigeración portátiles alimentadas por energía solar y equipadas con sistemas de eliminación de etileno, recubrimientos comestibles naturales, un sistema de desinfección por plasma frío y herramientas digitales basadas en inteligencia artificial para monitorizar y predecir la vida útil de los productos. Estas innovaciones se acompañarán de contenidos formativos y una herramienta TIC para la trazabilidad y predicción de la vida útil de los alimentos durante toda la cadena alimentaria.

Diseñar modelos de negocio «que favorezcan la sostenibilidad ambiental y socioeconómica» es otro de los objetivos del proyecto, que persigue que los resultados «no solo se validen en condiciones reales, sino que también puedan ser escalables y transferibles a otras regiones del Mediterráneo, promoviendo una transformación profunda de los sistemas agroalimentarios».

«Este proyecto refuerza el compromiso de la UPCT con la investigación aplicada, la innovación agroalimentaria y la cooperación internacional para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles en la región mediterránea», remarca la investigadora agrónoma Encarna Aguayo.

La UPCT coordina en este proyecto a centros de investigación, universidades, empresas tecnológicas y asociaciones de consumidores para validar estas soluciones en condiciones reales. Entre los socios destacan el Agriculture Research Centre de Egipto, el Instituto per la Cooperazione Universitaria de Italia, la Foundation for Research and Technology Hellas de Grecia y empresas como KeepCool, Sunconnection, Ramiro Arnedo, Sakata, Kapak, MH Refrigeración, fundada por egresados de la Politécnica de Cartagena, y la 'spin-off' de la UPCT Qartia Smart Technologies.

Los socios se reunirán del 2 al 4 de junio en Cartagena para coordinar las primeras acciones del consorcio y sentar las bases del desarrollo técnico, formativo y estratégico del proyecto 'Fusion', cuyo nombre completo es 'Comprehensive and sustainable solution to minimize food loss and waste and promoting food security in the Mediterranean región' (Agreement No. 2431).