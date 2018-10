La UPCT y las Fuerzas Armadas se unen para desarrollar equipos de defensa hechos con grafeno La vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel Hernández, visita las instalaciones de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster (Eimgaf). / UPCT Esta línea de investigación requiere de ensayos con fuego real y diferentes calibres de munición, que se llevaron a cabo del 24 al 28 de septiembre en los campos de tiro de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster LA VERDAD Cartagena Lunes, 15 octubre 2018, 21:33

Desde el año 2014, un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desarrolla una línea de I+D+i orientada a la obtención de nuevos materiales para sistemas de protección individual del combatiente más ligeros y resistentes, mediante el empleo de nanomateriales como el grafeno.

Unos primeros resultados altamente prometedores se obtuvieron en el proyecto denominado «Aplicaciones del grafeno en equipos personales para defensa (AGEPAD)», que fue seleccionado en la pasada edición del programa COINCIDENTE convocado por la DGAM.

Esta línea de investigación requiere de ensayos con fuego real y diferentes calibres de munición, que deben ser realizados en campos de tiro y por tiradores expertos, debido a la elevada precisión necesaria. Del 24 al 28 de septiembre se llevaron a cabo estas pruebas en los campos de tiro de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster (EIMGAF), cuyo comandante director es el coronel Enrique Montero.

El día 1 de octubre visitó las instalaciones de la EIMGAF la vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel Hernández, investigadora principal del proyecto, que pudo comprobar in situ el desarrollo de las pruebas y la estrecha colaboración entre los componentes de la dotación de esta escuela y los miembros de la universidad, fruto de los convenios de colaboración que existen entre la UPCT y las Fuerzas Armadas.

Actualmente, esta línea de trabajo está financiada por la Agencia Europea de Defensa a través del contrato 17.ESI.OP.066 «Service contract for the provision of a Study on the Impact of Graphene on Defence Applications», que se desarrolla en colaboración con Tecnalia (España) y CNT Ltd. (RU). Las pruebas efectuadas en la EIMGAF forman parte del citado proyecto, que constituye el primer estudio que se lleva a cabo para evaluar las aplicaciones directas de las singulares propiedades del grafeno al sector de la defensa.