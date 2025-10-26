La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Baleriola, Conesa, Antonio Pérez, García y Garrigós, en el 'podcast'. UPCT

La UPCT enseña cómo la IA puede ayudar a estudiar a alumnos con neurodivergencias

Con motivo del Día del TDAH, la Politécnica se iluminará de naranja y realizará actividades con las que darle visibilidad

Eva Cavas

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:01

Comenta

Con motivo del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), que se celebra cada 27 de octubre, la Universidad Politécnica de ... Cartagena (UPCT) iluminará este lunes de naranja su fachada, invita a toda la comunidad universitaria a participar en un concurso fotográfico para visibilizar este trastorno y ha grabado un podcast para dar a conocer las dificultades que afronta el alumnado que sufre esta neurodivergencia, las adaptaciones curriculares a las que tienen derecho todos los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) que pueden serles de utilidad.

