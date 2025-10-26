La UPCT enseña cómo la IA puede ayudar a estudiar a alumnos con neurodivergencias

Con motivo del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), que se celebra cada 27 de octubre, la Universidad Politécnica de ... Cartagena (UPCT) iluminará este lunes de naranja su fachada, invita a toda la comunidad universitaria a participar en un concurso fotográfico para visibilizar este trastorno y ha grabado un podcast para dar a conocer las dificultades que afronta el alumnado que sufre esta neurodivergencia, las adaptaciones curriculares a las que tienen derecho todos los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) que pueden serles de utilidad.

Durante la grabación del podcast, docentes, expertos y alumnos aportaron su experiencia en este ámbito. «Las mismas características que hacen adictivas las redes sociales, pueden utilizarse en una aplicación de ayuda al estudio para atraparnos en la materia que estemos estudiando», explicó el coordinador de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en la UPCT, Francisco Javier Garrigós, sobre las nuevas tecnologías que pueden ayudar al alumnado, especialmente a quienes sufren TDAH.

«Hay herramientas de IA que son de mucha utilidad para organizarse y que tienen la capacidad de mirar tu calendario para generar una programación de tareas específicas y de corta duración que ayuda a no dispersar la atención, a distribuir la carga de trabajo y a recordar las fechas de entrega de trabajos, con una planificación totalmente a medida», detalló Garrigós.

Otras aplicaciones de ayuda son las que generan preguntas o ejercicios para preparar exámenes o las que te permiten dialogar para que la IA «te tome la lección» añadió el docente, al tiempo que recordó que la inteligencia artificial siempre requiere supervisión humana y contrastar sus respuestas.

En este sentido, el Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (SAED) oferta para el próximo mes un taller gratuito sobre el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, con prioridad para estudiantes con estas necesidades, para aprender a utilizar la IA para superar las dificultades que encuentran. Lo impartirá la investigadora en Tecnología Educativa de la UMU María Paz Prendes.

Temor al estigma

De todos los estudiantes de la UPCT que han solicitado ayuda en el SAED, el 31% tiene TDAH. Y aún hay muchos alumnos con esta neurodivergencia que no piden ayuda por temor al estigma. «Es una barrera que debemos romper, porque es de justicia que estén en igualdad de condiciones con su compañeros con ajustes no significativos, que no reducen las competencias que van a alcanzar», argumentó la técnico de la Unidad de Igualdad y Diversidad, Marta Baleriola, quién apuntó que el alumnado puede en cualquier momento solicitar la adaptación curricular.

Igualmente importante es que el profesorado adapte su forma de impartir las materias. «Algunos cambios son nimios, como el cambio de letra, pero a los estudiantes con TDAH les ayuda a prestar atención a lo importante», dijo Baleriola, que recordó que la UPCT ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley Regional de Universidades para incluir los derechos de los estudiantes con neurodivergencias.

Por su parte, María Rosa Conesa, terapeuta de la Asociación de Ayuda al Déficit de la Atención con mayor o menor Hiperactividad (Adahi), afirmó que el TDAH es un «trastorno del neurodesarrollo cuya principal sintomatología es la dificultad para mantener y orientar la atención, así como la hiperactividad. Algo que a veces se confunde con ser despistado, por lo que existe un infradiagnóstico».

Francisco Javier García, alumno de Ingeniería Mecánica con TDAH, contó en el podcast que lo más complicado para él es organizarse, especialmente cuando termina el periodo lectivo, así como leer y entender textos densos, en lo que necesita invertir más tiempo que el resto de sus compañeros. «A mí me ayuda mucho ir a clase, porque las explicaciones de los profesores las entiendo muy bien y siempre comprendo mejor mis propias anotaciones».

A pesar de las dificultades, Francisco Javier García animó a otras personas con TDAH a ir a la universidad y destacó que su condición le sirve para enfocar desde una perspectiva original los problemas y trabajos que plantean los docentes. «Si quieres estudiar en la Universidad, debes intentarlo para comprobar al menos si puedes aprovechar la oportunidad», concluyó.