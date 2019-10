La UPCT cubre las plazas en 4 grados de ingeniería y abre un plazo extra de matrículación Imagen de archivo de la UPCT. / J.M.Rodríguez/ AGM LV Jueves, 10 octubre 2019, 02:06

Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos son los títulos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que han agotado todas sus plazas para el nuevo curso. La institución, que por ahora no ha ofrecido datos comparativos con el número de estudiantes del curso anterior, ha cubierto estas carreras con alumnos que han elegido esas ingenierías como primera opción, según destacó ayer el vicerrector de Ordenación Académica, José Luis Muñoz.

En otros títulos, como Navales y Mecánica ha habido demanda suficiente para ocupar el 90% de huecos ofertados. Le siguen en ocupación Administración y Dirección de Empresas, Arquitectura, Electrónica, Telecomunicación y Telemática. Ahora, la Politécnica abrirá un período extraordinario que permite matricularse fuera de plazo en aquellas titulaciones con plazas libres.

Este curso ha crecido el número de alumnos con matrícula de honor, por lo que el 9% de estudiantes tienen gratuidad de matrícula para el primer año. Es un premio por haber logrado la máxima calificación.

La satisfacción fue la sensación predominante entre los más de trescientos preuniversitarios citados el martes a matricularse en los campus cartageneros, pues en su mayoría consiguieron plaza en el grado que pretendían.

«Estoy muy contento. Me ha llegado la nota para inscribirme en Ingeniería Mecánica, que era mi primera opción. Si no lo hubiera conseguido, me habría matriculado en Ingeniería Eléctrica», contaba mientras completaba el proceso de registro Javier, llegado desde Murcia.

Primera opción

Especialmente alegre completó su matriculación el también murciano Pablo, que logró la última plaza disponible en Ingeniería Química Industrial. «Era mi primera opción y he tenido mucha suerte», explicó aliviado. Sus siguientes preferencias eran otras ingenierías de la UPCT.

Similares sensaciones tenían Pedro y José Alberto, llegados también desde la capital de la Región y quienes se conocieron mientras consultaban el listado de admitidos. Uno hará el grado en Sistemas de Telecomunicación y el otro el de Ingeniería Telemática. «Nos veremos en el campus», se despidieron, con cierta inquietud sobre «lo que se nos viene encima» comenzando la carrera unas semanas después que quienes se matricularon en la fase de junio.