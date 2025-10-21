La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un laboratorio de Ciberseguridad en la UPCT. Antonio Gil/ AGM

La UPCT y el Ceeic apoyarán a las empresas en la mejora de su ciberseguridad

LA VERDAD

Cartagena

Martes, 21 de octubre 2025, 23:32

Comenta

El Laboratorio de I+D+i en Ciberseguridad, Privacidad y Comunicaciones Seguras (TRUST Lab) de la UPCT y el Centro de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic) firmaron este martes un convenio que establece un marco estable de colaboración para impulsar la cultura de ciberseguridad, la innovación tecnológica responsable y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial y emprendedor de la Región.

El acuerdo, firmado por el rector, Mathieu Kessler, y la directora del Ceeic, Nuria Castillo, prevé acciones concretas como jornadas de divulgación para pymes y startups, boletines y guías de buenas prácticas de acceso abierto, participación en eventos del Ceeic, un canal directo para recoger necesidades de las empresas y la elaboración de retos y casos de uso didácticos.

El Ceeic aportará logística, espacios y difusión, y la UPCT su experiencia académica y técnica. Una colaboración de claro beneficio mutuo que reforzará el ecosistema regional de innovación y ciberseguridad.

Esta actividad es parte del proyecto Laboratorio de I+D+i en Ciberseguridad, Privacidad y Comunicaciones Seguras (TRUST Lab), financiado con los fondos Next Generation.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  6. 6

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  7. 7

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  10. 10

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UPCT y el Ceeic apoyarán a las empresas en la mejora de su ciberseguridad

La UPCT y el Ceeic apoyarán a las empresas en la mejora de su ciberseguridad