La UPCT y el Ceeic apoyarán a las empresas en la mejora de su ciberseguridad

Imagen de archivo de un laboratorio de Ciberseguridad en la UPCT.

LA VERDAD Cartagena Martes, 21 de octubre 2025, 23:32

El Laboratorio de I+D+i en Ciberseguridad, Privacidad y Comunicaciones Seguras (TRUST Lab) de la UPCT y el Centro de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic) firmaron este martes un convenio que establece un marco estable de colaboración para impulsar la cultura de ciberseguridad, la innovación tecnológica responsable y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial y emprendedor de la Región.

El acuerdo, firmado por el rector, Mathieu Kessler, y la directora del Ceeic, Nuria Castillo, prevé acciones concretas como jornadas de divulgación para pymes y startups, boletines y guías de buenas prácticas de acceso abierto, participación en eventos del Ceeic, un canal directo para recoger necesidades de las empresas y la elaboración de retos y casos de uso didácticos.

El Ceeic aportará logística, espacios y difusión, y la UPCT su experiencia académica y técnica. Una colaboración de claro beneficio mutuo que reforzará el ecosistema regional de innovación y ciberseguridad.

Esta actividad es parte del proyecto Laboratorio de I+D+i en Ciberseguridad, Privacidad y Comunicaciones Seguras (TRUST Lab), financiado con los fondos Next Generation.