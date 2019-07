La UPCT ayudará a estudiar Economía a alumnos de Bachillerato para la EBAU Imagen de archivo de una prueba de EBAU celebrada en Cartagena. / Antonio Gil/ AGM Profesores universitarios desarrollarán material docente interactivo, con explicaciones y test, y lo promocionarán entre los estudiantes de la Región LA VERDAD CARTAGENA Viernes, 19 julio 2019, 01:29

Profesores de Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) van a ayudar a alumnos de Bachillerato a estudiar la asignatura de Economía de cara a las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). La institución académica informó de que los profesores, coordinados por María Eugenia Sánchez, van a participar en un proyecto europeo liderado por la UPCT de desarrollo de herramientas multimedia para la generación de materiales docentes interactivos y el fomento de su utilización para proporcionar un aprendizaje de calidad.

Gracias a esta iniciativa, los estudiantes de la asignatura Economía de la Empresa que se imparte en segundo de Bachillerato podrán disponer de materiales y vídeos interactivos, explicaciones y test de autoevaluación, entre otros contenidos, que les serán de utilidad para la preparación del examen de la llamada selectividad.

Estos contenidos serán publicados en el repositorio del proyecto, llamado INDIeOpen, y serán de libre acceso para los profesores y estudiantes de la Región de Murcia. La creación de estos materiales será posible gracias a la herramienta INDieAuthor que está desarrollando el Centro de Producciones de Contenidos Digitales (CPCD) de la UPCT.

El proyecto europeo 'Interactive digital content platform to share, reuse and innovate in the classroom' (Indie), que lidera el investigador de la Politécnica Mathieu Kessler, cuenta con la participación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, así como centros educativos de la Región, de Lituania y de Grecia.

El proyecto está cofinanciado con fondos europeos a través del programa Erasmus+ y gestionado a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie).