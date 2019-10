«El único remedio al 'Brexit' para el campo es buscar otros mercados» Paolo Savona, antes de la conferencia en Isen. / j. m. rodríguez / agm Paolo Savona - Exministro italiano para la Unión Europea «Para completar la UE es necesaria una autoridad política común con soberanía y equilibrar los impuestos que se pagan en todos los países» EDUARDO RIBELLES DATA. Domingo, 20 octubre 2019, 09:25

Paolo Savona (Cerdeña, 1936) nació el mismo año en el que John Maynard Keynes publicó su 'Teoría general del empleo, el interés y el dinero'. Es un libro del que este exministro italiano para la Unión Europea se declara devoto y que «básicamente resume lo que defiendo en económia». Asimismo, ironiza con que, por entonces, los nazis sacaron a la luz su plan económico expansivo para dominar el continente. Este político dio ayer, en Isen, una conferencia sobre el funcionamiento de la UE, en la que subrayó que solo una autoridad política unificada puede hacer que la libre circulación de capitales, personas y mercancías funcione. Así lo explica en su libro 'Reflexiones sobre la Unión Europea y el euro', recién publicado en Cartagena con Balduque.

-¿Qué futuro le espera a la UE?

-Necesita que el mercado común, la divisa común y la libre circulación de mercancías funcionen correctamente. Ahora solo tienen una cobertura parcial.

-¿Y qué debemos hacer?

-Enmendar un error que tiene más de 25 años. Cuando comencé a trabajar en el proyecto europeo, en 1992 ya dije que la estructura institucional de la UE estaba incompleta. Ahora todos los dirigentes de la Comisión Europea y otros organismos lo reconocen, pero se quedan a medias. Se siguen negando a que haya una autoridad política común que regule temas como la política fiscal unificada. Afirmo que es necesaria esa autoridad política común; hay que pasar de la gobernanza europea a la política, en su significado original en griego, trabajar para el beneficio de todos los ciudadanos.

-¿Cree que es posible ponerle los mismos impuestos a todos los países?

-Esa es la única forma de que el mercado financiero funcione bien. ¿Como se puede hablar de movimiento de capitales sin restricciones para invertir, por ejemplo, si en Irlanda el impuesto de sociedades es del 15% y en Italia es el doble? No resulta posible.

-¿Por qué demuestra usted tan poca fe en las autoridades europeas?

-Porque han reconocido tarde los errores que le he comentado y proponen recetas que no funcionan para solucionarlos. No puede haber política fiscal común si permiten que dependa de los gobiernos nacionales.

-Y ahora, para colmo, nos llega el 'Brexit'. ¿Qué cree que pasará?

-Empecemos por sus causas. El argumento principal del 'Brexit' es emocional, no racional. Recuerdo que estaba en Oxford cuando esto se larvó. Allí estaban extraordinariamente preocupados por la inmigración ilegal. Las autoridades británicas quisieron restringir el libre movimiento de personas, que está en la base de la UE, y las europeas dijeron que no. Ese fue el momento de la ruptura. Y no hay vuelta atrás, porque Europa no puede tener reglas desiguales para cada país y si hay libre movimiento de mercancías y capitales tiene que haber libertad para el de personas.

-En la Región de Murcia los agricultores están preocupados por el mercado que perderán sus productos tras el 'Brexit'. ¿Cómo pueden superarlo?

-Solo hay un remedio para el campo ante el 'Brexit'. Hay que buscar nuevos mercados, mediante acuerdos bilaterales con los países que estén interesados. Las pequeñas empresa italianas han sido capaces de reaccionar de manera coordinada, por ejemplo, y vender más productos a Canadá. Por ahí, se entra en el mercado de los Estados Unidos, que tiene tratos preferenciales con los canadienses. Hay que reorganizarse para no perder los ingresos del 10% de exportaciones que Italia tiene con Gran Bretaña. En esta región, deben ustedes hacer lo mismo.