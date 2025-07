UGT decide mantener la huelga en la industria auxiliar de Navantia y dinamita el preacuerdo con la patronal

Los sindicatos tensan la cuerda con la patronal. La reunión de este pasado martes con la Fremm se cerró con un principio de acuerdo, ... un plan de negociaciones que estaba sujeto al fin de la huelga que sostienen UGT y CSIF, en colaboración con la Unión de Empresas Auxiliares. Pero ese pacto quedó dinamitado en la mañana de este miércoles tras la asamblea de UGT, que decidió continuar con los paros. Ya son 22 días consecutivos de huelga indefinida en la industria auxiliar de Navantia.

La sección sindical de UGT emitió un comunicado con su valoración de lo obtenido tras su encuentro con la patronal regional del metal. «El único avance tangible es el reconocimiento de las reuniones como mesas de negociación y no como meras mesas técnicas». Recordaron que la patronal condicionó el avance de dichas reuniones a la desconvocatoria de la huelga, proponiendo «cuatro fechas de negociación en julio con la condición de desconvocar la huelga», lo que, como se ha ratificado este miércoles, ha sido rechazado por los trabajadores.

UGT reafirmó su propuesta sobre el «plus de astillero ya conocida por todos», estableciendo como «líneas rojas innegociables» que dicho plus «sea para todos los trabajadores, sin importar categoría profesional o puesto»; que «incluya al personal de talleres que realiza trabajos para el astillero»; que «se regularice anualmente según la inflación»; y que «el plus de astillero no sea absorbible ni compensable».

Tras más de seis horas de reunión, los representantes presentes decidieron «por unanimidad continuar con la huelga y dar un paso más». En ese sentido, UGT confirma que «varios compañeros han iniciado una huelga de hambre».

El sindicato alerta de la gravedad de la situación, advirtiendo que «llevamos 22 días de huelga indefinida. Ellos ya no pierden solo dinero, ahora peligra su salud». Y lanzan un mensaje: «Esta situación no puede demorarse más si no queremos lamentar una desgracia».

Llamamiento a la solidaridad

Durante la asamblea celebrada a las 08.00 horas a las puertas de Navantia, se informó a todos los trabajadores sobre la nueva fase del conflicto. «Se ha acordado intensificar las acciones hasta lograr una solución inmediata», afirmó UGT. El sindicato hace, además, un llamamiento a la solidaridad dirigido a todos los trabajadores. «La responsabilidad de luchar por los compañeros en huelga de hambre es ahora de todos nosotros. Están arriesgando su vida en una huelga de hambre por un beneficio que, cuando se consiga, será para todos».

Este miércoles, los obreros han vuelto protagonizar nuevas protestas por las calles del centro de Cartagena, siendo uno de los epicentros la plaza Castellini, donde se ubican la Cámara de Comercio y la COEC, cuyas sedes sirvieron para alojar el martes la reunión con la patronal.