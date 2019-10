PP y Vox tumban la petición del PSOE de evitar el cierre en verano de servicios sanitarios LA VERDAD Cartagena Martes, 8 octubre 2019, 09:04

La diputada regional del PSOE Carmina Fernández afirmó ayer que el PP y Vox actúan «en contra» de los intereses de Cartagena, al «negarse» a mantener los mismos servicios sanitarios en el área II de salud en los meses de verano. Es una época del año en que «la población aumenta considerablemente, más que en el resto de meses del año», y por contra, «hay una merma de servicios y un descenso en la calidad asistencial».

Así lo indicó, por medio de un comunicado, tras la Comisión de Sanidad en la Asamblea Regional, en la que la moción socialista sobre el mantenimiento de la atención en los hospitales y en centros de salud en Cartagena en los meses de verano, finalmente no fue aprobada, con los votos en contra de PP y Vox. El PSOE votó a favor y Ciudadanos se abstuvo. Podemos, al no tener ya grupo parlamentario, no participó.

«Pedíamos que se mantuvieran abiertos al cien por cien los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía y que no hubiera, como así fue este pasado verano, cierre de plantas, de camas, de unidades de hospitalización, de quirófanos, e incluso el cierre del servicio de cirugía vascular», explicó.

En la última época estival, como en las anteriores, la Gerencia del Área de Salud de Cartagena cerró todos los quirófanos del Rosell, una decena del Santa Lucía y tres plantas de ingreso de ambos centros con más de medio centenar de camas. A todo ello se sumó dos consultorios de la zona oeste, concretamente los de San Isidro y La Magdalena. Varios ambulatorios periféricos como esos dos también redujeron las horas de atención a los pacientes, debido a la falta de médicos de familia.

Centro de San Antón

Por otro lado, fue aprobada por unanimidad una iniciativa del PP, con la incorporación de enmiendas parciales del PSOE y de Vox. En ella pidió al Gobierno regional que estudie la posibilidad de ceder al Ayuntamiento de Cartagena las antiguas dependencias del centro de salud de San Antón, una vez entre en funcionamiento el nuevo. Propone ceder el local a entidades sociosanitarias y mejorar de esta manera las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

El diputado del PP Antonio Calderón explicó que el nuevo centro de salud pronto entrará en funcionamiento, para atender las necesidades de los vecinos. Calderón recordó que hay organizaciones que ofrecen servicios de logopedia, rehabilitación, atención psicológica y fisioterapia, que podrían usar esas dependencias.