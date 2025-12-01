El TrustLab de la UPCT evalúa el riesgo de sufrir un ciberataque para cinco empresas de Cartagena

El Laboratorio de Ciberseguridad (TrustLab) se creó, en el seno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en noviembre de 2023 y, en poco más ... de dos años, ha logrado tener un impacto, tanto científico como social, que ha traspasado las fronteras del municipio. No en vano, se trata del primer laboratorio de estas características de todo el país, lo que lo convierte en pionero en lo que a innovación en seguridad de las telecomunicaciones se refiere, gracias a la investigación avanzada, la colaboración industrial y la formación.

El equipo de profesionales que lo compone está dirigido por Lola Cano, catedrática de la UPCT en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, que explicó la importancia de contar con esta herramienta. «Lo que nosotros buscamos es que el laboratorio tenga un impacto en nuestro entorno y por eso firmamos un convenio con la COEC por el que hacemos un análisis de riesgos a algunas de sus empresas asociadas. Esto es algo que nosotros llamamos 'Hacking Ético' y su finalidad es que cada empresa conozca su situación. Es como si fuera un simulacro de incendio y es muy positivo para ellas porque les permite saber cómo de protegidas están ante un posible ciberataque y cómo pueden subsanar sus vulnerabilidades».

Consecuencias 200 días es el tiempo medio entre que una empresa es atacada por ciberdelincuentes y se percata

Daños En esos casi seis meses da tiempo de sobra para robar datos, filtrar información y aumentar la vulnerabilidad.

Económicos Dependiendo del tipo de compañía y su tamaño, las pérdidas económicas van de miles a millones de euros.

Imagen La credibilidad también se resiente tras un ciberataque y sus consecuencias pueden llevar a cerrar el negocio.

Aunque no puede decir el nombre de las compañías para las que han trabajado, Cano sí avanza que «hasta ahora hemos trabajado con cinco empresas de Cartagena y de la Región y estamos valorando a otras tantas. La verdad es que han quedado muy sorprendidas porque no conocían las posibilidades que ofrece el servicio de Hacking Ético y porque han podido atajar puntos débiles que no sabían que tenían. En general reaccionan bastante rápido. En cuanto salimos empiezan a trabajar en una solución».

Un valor añadido

Una de las principales señas de identidad de este laboratorio es precisamente que está enfocado en la investigación y el desarrollo. Esto significa que tiene la capacidad para convertir los conceptos en soluciones prácticas para cada negocio. «Vivimos en un entorno cada vez más digitalizado y eso tiene sus cosas buenas, pero también nos expone más a peligros cibernéticos. Por eso es muy importante acudir a profesionales, al personal especializado tanto de las compañías de ciberseguridad como a nosotros. El TrustLab tiene un valor añadido y es que, al estar estrechamente relacionado con la investigación desde la Universidad, estamos al tanto de las técnicas más novedosas».

El tiempo medio que pasa desde que una compañía privada o una institución es atacada por ciberdelincuentes y hasta que se da cuenta de ello es de casi seis meses. «Hemos calculado que transcurren una media de 200 días entre que se produce el ciberataque y las empresas se percatan. En ese tiempo ya te pueden haber robado datos, filtrado información sensible o dejar un software malicioso para que, aunque te recuperes de este ataque, tu empresa sea más fácil de atacar en el futuro. Es mucho tiempo y eso se traduce en pérdidas que, dependiendo del tipo y el tamaño de la empresa, van desde miles de euros a millones. Además, tampoco son sólo pérdidas económicas, también se resiente la credibilidad de estas compañías de cara a sus clientes y, en algunos casos, esto puede significar tener que echar la persiana».

Además de este convenio con COEC, el TrustLab colabora con numerosas instituciones y entidades que van desde el Ayuntamiento de Cartagena, el Ceeic,la multinacional Fortinet, la Universidad de Virginia (Virginia Tech) o la Asociación de la Industria de Tecnología de la Computación (CompTIA).

Trust Lab de la UPCT es el Laboratorio de I+D+i en Ciberseguridad, Privacidad y Comunicaciones Seguras financiado con fondos de la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Un equipo de recién licenciados dirigido por profesores expertos

El equipo del servicio TrustLab de la UPCT está conformado por 14 personas contratadas, en su mayoría estudiantes recién licenciados, convencidos de querer dedicarse al sector de la ciberseguridad y un equipo de profesores expertos, capitaneado por la catedrática Lola Cano. «Actualmente tenemos 14 personas contratadas, algunos de ellos acaban de terminar la carrera y quieren dedicarse a este sector. De esta forma, los más jóvenes trabajan estrechamente con nosotros, que somos más senior y podemos resolver cualquier imprevisto», indicó Cano.

Este enfoque en las contrataciones tiene un doble objetivo ya que, además de llevar cabo una tarea muy necesaria para cualquier negocio en esta era digital, también da a los alumnos que finalizan los estudios la posibilidad de adquirir una experiencia que les será de gran utilidad en sus currículos. «Las empresas piden experiencia cuando se presentan para cubrir un puesto de trabajo y nosotros proporcionamos a nuestros alumnos la opción de tenerla. Queremos formarlos no sólo en el ámbito académico, sino para que sean profesionales con experiencia, sin desconectar de la Universidad y conociendo desde dentro en qué consiste una investigación de este tipo».

Un espaldarazo que ha sido muy útil para abrir las puertas de la iniciativa privada a algunos de sus trabajadores. «Algunos ya han recibido ofertas de empleo muy interesantes en el sector privado gracias al TrustLab», aseguró la directora del laboratorio.

Tal y como queda recogido en su propia página web, desde el TrustLab ofrecen a las empresas soluciones de ciberseguridad diseñadas para protegerlas de los riesgos digitales más complejos. Sus servicios abarcan desde la consultoría estratégica hasta la implementación de tecnologías avanzadas, adaptadas a las necesidades de cada cliente. Pero otro de los pilares principales de este servicio es enseñar a personas de todas las edades en materia de ciberseguridad, por lo que llevan a cabo talleres para que aprendan a navegar por la red con seguridad.