José David Guerrero, Isabel Bravo, Enrique Morales, Lola Cano, Ysabel Amaro, Álvaro Hernandez y Adrián Ortega son parte del equipo de Trust Lab. LV

El TrustLab de la UPCT evalúa el riesgo de sufrir un ciberataque para cinco empresas de Cartagena

El servicio, pionero en España, se ha convertido en una herramienta fundamental para instituciones y compañías en la era digital

Eva Cavas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:45

El Laboratorio de Ciberseguridad (TrustLab) se creó, en el seno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en noviembre de 2023 y, en poco más ... de dos años, ha logrado tener un impacto, tanto científico como social, que ha traspasado las fronteras del municipio. No en vano, se trata del primer laboratorio de estas características de todo el país, lo que lo convierte en pionero en lo que a innovación en seguridad de las telecomunicaciones se refiere, gracias a la investigación avanzada, la colaboración industrial y la formación.

