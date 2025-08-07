La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación del proyecto ganador. Ayto.

El Tribunal de Recursos frena la adjudicación del proyecto para la Catedral vieja de Cartagena

El órgano administrativo acepta la queja de MC y analizará si el trabajo incumple el pliego técnico y el Plan Director de rehabilitación

LA VERDAD

Cartagena

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:25

Freno al proceso de rehabilitación de la catedral de Santa María la Mayor. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto suspender por ahora el procedimiento de adjudicación de la idea ganadora en el concurso municipal tras el recurso especial presentado por el portavoz municipal de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo.

Según informó MC en un comunicado, el recurso de Giménez Gallo ha frenado, para la revisión del proceso, el proyecto que elegido por el jurado designado por el Ayuntamiento. «Hace solo unas semanas, el Gobierno local impulsó una moción de paja, intentando escenificar una suspensión temporal del proceso. Hoy queda demostrado que esa moción no tenía efecto alguno, y que la única razón por la que el proyecto ha sido paralizado es por el recurso impulsado por MC», indicó.

El jurado eligió como ganador del concurso de ideas impulsado por el Ayuntamiento el proyecto 'Spartaria', del arquitecto Carlos Campos. Una propuesta que, según MC, pone en peligro «la dignidad de la Catedral». Para Giménez Gallo, la propuesta seleccionada «no solo incumple el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Plan Director aprobado para la intervención, sino que perpetúa el estado ruinoso del templo, renunciando a su restauración real», dijo cuando recurrió al Tribunal.

A diferencia de la propuesta elegida por el jurado que analizó los trabajos de los quince estudios de arquitectura presentados al concurso público, MC y diversos colectivos conservacionistas exigen la restauración integral del que fue primer templo de la Diócesis y el restablecimiento del culto.

