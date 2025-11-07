La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las tres figuras que el Ayuntamiento traerá a Cartagena, cuando estuvieron expuestas frente al sevillano palacio de San Telmo. AC

Tres Reyes Magos luminosos darán la bienvenida en Cartagena esta Navidad

La empresa Elecfes inicia el montaje de las luces festivas, cuya factura se eleva de nuevo este año con respecto a 2024, cuando ya subió un 40%

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:09

Noviembre ha llegado a Cartagena con el inicio de los preparativos para las festividades navideñas. Vecinos y visitantes ya pueden observar desde esta semana a ... los operarios de Elecfes. La empresa de Ceutí, que se ha hecho con los tres últimos concursos del alumbrado especial, ya está inmersa en plenas tareas de montaje, las cuales alcanzan espacios tan céntricos y emblemáticos como la plaza Castellini. Allí se pueden ver colgando de las farolas los brillantes ramajes que iluminarán la noche cartagenera este diciembre.

