Tres Reyes Magos luminosos darán la bienvenida en Cartagena esta Navidad

Noviembre ha llegado a Cartagena con el inicio de los preparativos para las festividades navideñas. Vecinos y visitantes ya pueden observar desde esta semana a ... los operarios de Elecfes. La empresa de Ceutí, que se ha hecho con los tres últimos concursos del alumbrado especial, ya está inmersa en plenas tareas de montaje, las cuales alcanzan espacios tan céntricos y emblemáticos como la plaza Castellini. Allí se pueden ver colgando de las farolas los brillantes ramajes que iluminarán la noche cartagenera este diciembre.

El año pasado, el Ayuntamiento decidía tirar la casa por la ventana aumentando el presupuesto destinado a este fin. De 588.665 euros a 884.442. Y este año no quiere que sea para menos. Tal y como figura en la documentación pública disponible en el Portal de Contratación, la factura de las luces se elevará otro poquito más, un 1,5% concretamente respecto al ejercicio pasado.

LA CIFRA 898.527 euros cuesta el contrato de alumbrado navideño firmado por el Ayuntamiento. Se trata de una subida significativa respecto a hace dos años, cuando se adjudicó en 588.665 euros.

Un gasto extra al que sumará, según avanzan fuentes del equipo de gobierno a LA VERDAD, la llegada de tres elementos de singular facturas. Unos volumétricos –así les denominan los entendidos– de gran tamaño. Y es que Melchor, Gaspar y Baltasar, a camello y de tamaño gigante, serán los encargados de dibujar una mágica estampa en el entorno de Héroes de Cavite, cerca del Palacio Consistorial.

Las tres piezas, que ya fueron expuestas previamente frente al palacio de San Telmo, en Sevilla, serán de las de mayor tamaño jamás instaladas, según destaca el ejecutivo municipal, y vendrán a acompañar el resto de elementos que ya vienen siendo conocidos.

En paralelo, el Ayuntamiento sigue trabajando sobre los detalles de la agenda festiva del próximo diciembre. El año pasado, el gran salto en la programación lo marcó el encendido oficial. En su estreno, maravilló a las familias presentes que siguieron atentas el espectáculo aéreo inspirado en Peter Pan. Una experiencia que el Consistorio espera poder repetir este 2025, aunque con diferente temática y puesta en escena.

Más allá de los Reyes Magos, otros elementos singulares serán una estrella fugaz multipuntas. La plaza Juan XXIII albergará asimismo un volumétrico tipo Corona de rey mago 3D de entre 4 y 5 metros de altura. La decoración del espacio la complementará las guirnaldas en la zona de los quioscos de venta de flor. También se forrará el tronco y ramas principales del árbol situado junto a la fuente. La calle Ronda, a su vez, tendrá luminarias efecto rayo repartidas a diferentes alturas.

Igualmente profusa será la ornamentación lumínica en espacios como la aameda, que contará con arcos decorativos a lo largo de los dos sentidos de circulación desde la plaza de España hasta el Escudo.

La mayor parte del presupuesto la sigue absorbiendo el casco histórico. Un 40% frente al 60% a repartir entre barrios, diputaciones y zona litoral. El Ayuntamiento, no obstante, asegura que ha mantenido reuniones con las diferentes juntas municipales para coordinar el despliegue y tomar nota de sus necesidades. En este sentido, fuentes del Consistorio señalan que se contarán con más letreros de Feliz Navidad a repartir. El Ayuntamiento se está empleando a fondo y, además, con más antelación de lo habitual. El Consistorio adelantó buena parte de las principales contrataciones. Ya antes del verano licitó los juguetes de las cabalgatas y este septiembre propuso para adjudicación contratos tan significativos como la s carrozas de la Cabalgata de Reyes o la instalación del Belén municipal.

Adjudicado por 38.000 euros el refuerzo para la vigilancia de los principales actos festivos

La Mesa de Contratación ha adjudicado el contrato para reforzar la seguridad con vigilancia privada, durante los principales actos programados por el Ayuntamiento de Cartagena en Navidad. La empresa a la que finalmente se ha adjudicado el contrato ha sido Épsilon, una compañía alicantina con más de 30 años de experiencia en seguridad y cuyos vigilantes están acreditados por el Ministerio de Seguridad.

Éstos deberán prestar servicio sin arma, debidamente documentados, acreditados y uniformados y portando medios de defensa reglamentarios y que estén adecuadamente homologados. Además, deberán cumplir en todo momento las instrucciones del personal municipal, así como las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso de que sea necesario.

El objetivo de este contrato no es otro que garantizar la seguridad de todas las personas que asistan a los distintos eventos y actividades durante las fiestas de Navidad, así como la vigilancia de los bienes materiales que se utilicen durante la ejecución del contrato.

Los vigilantes desarrollarán su labor en las actividades de las fiestas de Navidad en el municipio de Cartagena, que tendrán lugar en la plaza de San Francisco, plaza de España, plaza de Juan XXIII y plaza del Icue, cuando la Concejalía de Cultura lo considere oportuno según las características de las actividades que se organicen.

En cuanto a las fechas y horario que deberán cubrir los agentes, éstas dependerán del cierre final de los programas de los distintos eventos. Aunque la previsión inicial es establecer dos turnos, que cubrirán las 24 horas del día, de 6 de la mañana a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana.

El plazo de duración del contrato será desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga.