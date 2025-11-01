Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco Dos de ellos iban en uno de los vehículos y presentan daños por el impacto del airbag, la tercera persona está siendo excarcelada por los bomberos

Uno de los cruces de la carretera F-36 en una imagen de archivo

Eva Cavas Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:53

Un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco se ha saldado con tres heridos de diversa consideración. Dos de ellos iban en un mismo vehículo y han resultado heridos por el impacto del airbag, la tercera persona era la única ocupante del segundo coche, que se encuentra inconsciente y ahora mismo está siendo excarcelada por efectivos del cuerpo de bomberos de Cartagena.

Quince minutos después de las siete de la tarde el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió una llamada alertando del accidente en la RM-F36.

Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de Policía Local, bomberos y una ambulancia del 061.

Se trata de una vía en la que se ha registrado más de 400 accidentes de coche en las últimas tres décadas, por lo que ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Consejería de Fomento, una en octubre de 2023 y otra en mayo del año pasado, con el objetivo de reducir la siniestralidad.