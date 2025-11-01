La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los cruces de la carretera F-36 en una imagen de archivo J. M. Rodríguez

Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco

Dos de ellos iban en uno de los vehículos y presentan daños por el impacto del airbag, la tercera persona está siendo excarcelada por los bomberos

Eva Cavas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:53

Comenta

Un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco se ha saldado con tres heridos de diversa consideración. Dos de ellos iban en un mismo vehículo y han resultado heridos por el impacto del airbag, la tercera persona era la única ocupante del segundo coche, que se encuentra inconsciente y ahora mismo está siendo excarcelada por efectivos del cuerpo de bomberos de Cartagena.

Quince minutos después de las siete de la tarde el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió una llamada alertando del accidente en la RM-F36.

Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de Policía Local, bomberos y una ambulancia del 061.

Se trata de una vía en la que se ha registrado más de 400 accidentes de coche en las últimas tres décadas, por lo que ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Consejería de Fomento, una en octubre de 2023 y otra en mayo del año pasado, con el objetivo de reducir la siniestralidad.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino cancela la venta del Efesé a Arribas y las peñas convocan una manifestación
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3

    Desentierran una gran galería abovedada y «monumental» bajo las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025
  5. 5 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  6. 6 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  7. 7

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  8. 8 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  9. 9 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  10. 10 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco

Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco