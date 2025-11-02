Las tradiciones que nunca mueren

Hay representaciones teatrales que, por mucho que se pongan en escena, siempre tienen algo de novedoso, algo de extraordinario. Esta es la magia del teatro, ... la que nos lleva a soñar en una butaca y a entender como espectadores obras clásicas de la literatura que son adaptadas de mil formas y maneras sin abandonar su esencia y su espíritu común.

Este es el caso de 'Doña Inés del Alma Mía', una versión adaptada de Don Juan Tenorio, que se representa cada año en Cartagena a cargo de la compañía Ditirambo Espectáculos. Un clásico de la literatura, de José Zorrilla, que conserva su carácter inicial pese a aportar elementos novedosos, introduciendo escenas en donde los personajes se mezclan con el espectador.

El pasado miércoles el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy tuvo que colgar el cartel de «no hay entradas», ante la gran afluencia de público que acudió a disfrutar de la nueva versión del Tenorio, que este año ha dirigido el propietario de la compañía, José Ortas.

Poco antes de comenzar la representación, Ortas, que ya se ha jubilado de la escena, comentaba con cierta nostalgia que él llevaba más de 20 años actuando en el Tenorio en el papel de Luis Megías, «y ya es hora de dar paso a las nuevas generaciones». El propietario de Ditirambo explicaba que «la compañía lleva más de una década representando esta obra en la calle, pero hoy estamos aquí, aunque no perderemos la tradición de representarla al aire libre».

Debut como Doña Inés

Siete son los actores que se subieron a las tablas del Alonso Luzzy: Jesús Teatino, José Molina, Mamen García, Laly Gómez, José Antonio Pérez, Jenifer Villalba y Andrés Jerez. Además, el espectáculo contó con cuatro figurantes, denominadas 'Los Faroles', que representaban el mausoleo donde está enterrada Doña Inés.

Cristina Saura, Raquel García, Isabella Auterio y María José Jordán, representaban a unos faroles ataviadas con trajes negros. Ellas sorprendieron a los presentes bajando por las escaleras del centro cultural y dando la bienvenida a los asistentes mientras sonaba 'La Lacrimosa', el réquiem de Mozart, en perfecta sintonía con la representación. Ortas destacó la importancia de esta obra, «que representa las tradiciones, porque mantenerlas siempre es importante». Se trata de un clásico que dura tres horas pero que el director las ha reducido, eliminado escenas para que «sea más asequible al público». Entre las novedades que ha introducido este año destaca la incorporación de Jenifer Villalba como Doña Inés.

La joven, que habló con LA VERDAD poco antes de estrenar su personaje, dijo sentirse «muy feliz porque se trata de una experiencia maravillosa. Además, es una gran oportunidad trabajar con Pepe Ortas, porque él es muy buen actor y tiene pasión por todo lo que hace».

Ella fue la protagonista de una obra, publicada en 1844, que se ha convertido en uno de los dramas más representados de la literatura española. Un drama, que se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI, que versa sobre el mito de Don Juan, un seductor libertino que desafía las normas sociales y religiosas. Todo ello aderezado de elementos románticos, religiosos y fantásticos.Lleno total en una noche en la que no faltaron actores, familias y jóvenes aficionados al teatro. Es el caso de Pedro Segado, Jesús García, Pepe Vera, Ana Bernal, Cari Fandiño, María Antonia García y María Dolores Sánchez. Ellos salieron «emocionados por una representación impecable, muy trabajada y con la que hemos pasado un buen rato».

Entusiasmados se mostraban jóvenes como Clara Gálvez, Trinidad Kadziela, Andrés Sánchez, Omar Rodríguez, Laura Huertas y Susana Valverde. Tampoco faltaron asistentes como Ana y Providencia Coy, Lucía García, Jesús Villalobos, María Dolores Armero y Tatiana Evlampiev. Ana Maruenda, de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, comentaba que «aunque este año la puesta en escena del Tenorio no ha sido en la calle, el próximo tenemos la intención de que vuelva a representarse al aire libre, porque la ciudad tiene espacios maravillosos para contar este clásico de la literatura».