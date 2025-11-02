La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Segado, Jesús García y Pepe Vera. PABLO SÁNCHEZ / AGM
Pasarela de domingo

Las tradiciones que nunca mueren

Ángela de la Llana

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Hay representaciones teatrales que, por mucho que se pongan en escena, siempre tienen algo de novedoso, algo de extraordinario. Esta es la magia del teatro, ... la que nos lleva a soñar en una butaca y a entender como espectadores obras clásicas de la literatura que son adaptadas de mil formas y maneras sin abandonar su esencia y su espíritu común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3 Maribel Vilaplana, en el hospital
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  6. 6 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  7. 7 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  8. 8 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  9. 9 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  10. 10

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las tradiciones que nunca mueren

Las tradiciones que nunca mueren