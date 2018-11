«Trabajamos para que 160 personas sin vivienda digna accedan a una» Mercedes García, en un balcón del Palacio Consistorial. / José María Rodríguez / AGM «Necesitamos ayuda de la Comunidad para atender a individuos con problemas mentales a los que las asociaciones de acogida no pueden admitir», pide Mercedes García Gómez, concejal de Servicios Sociales, Educación y Transparencia EDUARDO RIBELLES Domingo, 18 noviembre 2018, 10:35

Empezó como maestra, a los 17 años, y ha accedido al cargo de concejal ya jubilada como docente y cumplidos los 68. Mercedes García Gómez (Cartagena, 1950) asumió en octubre la doble condición de edil de Educación, Servicios Sociales y Transparencia y portavoz municipal del PSOE. Eso sin abandonar su amor por el teatro, ya que se mantiene muy ligada al Teatro Apolo de El Algar, de cuya asociación fue presidenta en el pasado. En sus competencias ejecutivas tiene que conjugar reivindicaciones como la exigencia de que la Comunidad construya el nuevo colegio de La Aljorra con el cumplimiento de promesas como la reapertura de la guardería de esa misma localidad como centro de gestión pública. Además, es la encargada de dar un paso más en la atención a los desfavorecidos, tras heredar de sus predecesores, asegura, «una ciudad en la que ya no hay personas sin hogar que vivan a la intemperie».

- La alcaldesa, Ana Belén Castejón, anunció en el Pleno de debate sobre el estado del municipio que su gobierno hará un esfuerzo en 2019 en materia educativa. ¿Habrá un aumento del presupuesto?

-Haremos un esfuerzo para reabrir como centro público la guardería de La Aljorra. Cuando cerró, a principios de octubre, solo había tres niños pertenecientes a tres familias que seguían en el centro, pero cuando lo reinauguremos será con las 80 plazas que pueden acoger las instalaciones.

ALGUNAS CLAVES«El año que viene la abriremos con gestión directa del Ayuntamiento y capacidad para 80 niños» «Las peticiones de la oposición son contestadas casi siempre el mismo día, pero la ley limita el acceso»

-En esa misma localidad se prolonga el retraso del proyecto del nuevo colegio. ¿Está cerca la solución?

-Depende de la Comunidad. Nosotros ya hemos hecho una parte, al contratar la retirada del tendido eléctrico de la parcela elegida. Y tenemos una partida para urbanizar el terreno, que depende de que la Comunidad nos remita el anteproyecto, algo que se retrasará hasta enero. Estoy en contacto directo con la Dirección General de Centros, para que agilice esa entrega.

-Pero aparte de exigir obras, a ustedes les corresponde hacer otras para el mantenimiento de los centros. ¿Cuáles son las próximas que tienen en cartera?

-Antes de la vuelta a clase, después de Navidad, los alumnos del colegio de Luis Vives del Albujón tendrán una nueva aula de estudio. También estarán adecuados los aseos en el colegio de Nuestra Señora del Mar (Los Mateos) y en el Luis Vives. Además, actualizaremos la instalación del aire acondicionado en el colegio Santa Florentina de La Palma. Las necesidades de climatización son importantes y, aunque nosotros podamos actuar en algunos, nos consta que la Comunidad tiene un plan regional al respecto. Por eso, necesitamos saber en cuáles va a actuar y cuándo.

-¿Hay más actuaciones previstas?

-Tendremos que verlo, pero para hacerlo tenemos que recibir también información sobre las actuaciones en obra nueva que vaya a hacer la Comunidad. El plan de eliminación de estructuras de amianto es básico para ello.

-En Asuntos Sociales, ¿cómo abordará usted la tarea de dar una vivienda digna a quien no la tiene?

-Ahora que prácticamente no queda nadie que viva a la intemperie, porque de inmediato se le proporciona un alojamiento, trabajamos en recoger solicitudes para acceder a una casa. El registro del Servicio de Atención a la Vivienda (Savi) nos ha permitido reunir 190, de las que 160 cumplen los requisitos. Trabajaremos para que esas personas que dicen no tener una vivienda digna, accedan a una. Por eso vamos contar con 45 casas sociales, gracias a que una entidad bancaria nos ayuda ya a adecuar cuatro más. Y próximamente presentaremos un plan de alquiler social, para que personas cuyos ingresos no llegan a la renta básica puedan tener un techo.

-¿Pueden ayudar a solucionar el problema de ocupación de inmuebles de manera irregular en zonas como la Barriada Virgen de la Caridad y la calle San Vicente?

-En el primero de estos barrios, se va a hacer un estudio, que se extenderá a Los Mateos para localizar a los inquilinos legítimos y que asuman sus responsabilidades, incluso que se constituyan comunidades de vecinos. Contrataremos a una empresa para ello. Necesitamos la colaboración de la Comunidad Autónoma, que nos debe ayudar económicamente a solucionar el problema. No en vano, en Virgen de la Caridad parte de esas viviendas ocupadas pertenece a la Administración regional.

- Dijo usted públicamente que también es necesaria la colaboración de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma en este aspecto. ¿Para qué?

- Para que cada vez que aparezca alguien que viva en la calle y que se niegue a entrar en nuestro servicio de orientación y alojamiento por sufrir algún problema mental, haya más coordinación con la Consejería de Salud.

- ¿A qué se refiere?

- A que cuando dirigimos a estas personas para que les atiendan médicamente, les atienden lo justo. Recientemente, llamaron de un centro ubicado en Murcia para decirnos, solo con 24 horas de antelación, que nos iban a enviar a una de estas personas, de la que decían que no podían hacerse cargo. Esto ya nos ha dado problemas en el pasado, porque se trata de individuos que no pueden estar alojados en albergues. Dan problemas, pueden tener malas conductas y crear incidentes. Las asociaciones de acogida ya se han quejado por ello.

-¿Que más puede hacer el Ayuntamiento para ayudar a las personas en riesgo de exclusión a salir de la marginalidad?

-Mantener y perfeccionar la red de inserción sociolaboral formada por varias asociaciones en los barrios de los que hemos hablado. Un ejemplo es Rascasa, que trabaja en Los Mateos en cursos formativos con jóvenes desde los 16 años. En Villalba, lo hace Proyecto Abraham.

-¿Cuándo se verán los efectos de la ordenanza de accesibilidad, ideada para favorecer la movilidad urbana de discapacitados y de personas mayores?

-Con la comisión de control ya constituida, este mes, analizaremos los aspectos en los que ya han camino recorrido, como el servicio de autobús urbano y la señalización en 'braille' en los edificios públicos, pero hay que habilitar una partida presupuestarla. Hay mucho que hacer en adecuación de infraestructuras.

-Usted también es concejal de transparencia. ¿Tienen razón los grupos en su queja de obstruccionismo a su labor de oposición?

-En lo que a mi labor respecta, creo que no. Contesto a las peticiones de acceso a expedientes y documentación prácticamente el mismo día que me lo solicitan. Otra cosa es que esos documentos sean más o menos fáciles de encontrar. En todo caso, la ley obliga a limitar el derecho de consulta. No se puede hacer reproducciones, ni sacar fuera los papeles. Entiendo que todos los concejales conocen esas limitaciones.