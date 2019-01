Torralba promete a la junta vecinal abrir la piscina de La Aljorra, pese a que falta la revisión EDUARDO RIBELLES Jueves, 31 enero 2019, 09:02

Tanto el PP como el PSOE hicieron público, anteayer, en un pleno de la Junta Vecinal de La Aljorra el anuncio del concejal de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, de que la piscina cubierta abrirá en febrero. Los asistentes escucharon al presidente, Antonio Conesa (del Partido Popular) y al vocal socialista Pedro Ros informar de ello, pese a que los técnicos municipales aún no han certificado el visto bueno definitivo sobre la estanqueidad del techo arreglado.

La sesión plenaria tuvo lugar en el local social de La Aljorra, y en ella se abordó el estado de las obras de infraestructura que la localidad tiene por concluir. En el caso de la piscina, la reparación de la cubierta no ha pasado la última inspección.

El tanque de tormentas proyectado junto al campo de fútbol, para evitar las inundaciones de la Plaza Moreno y sus aledaños, solo ha superado una primera fase, que ha supuesto realizar allí un embalsamiento con taludes de tierra. Las dos etapas siguientes dependen de unas inversiones que no podrán ser realizadas si no se aprueba el Presupuesto Municipal de 2019 que ni siquiera ha sido presentado. La ausencia de unas cuentas actualizadas también ha paralizado el proyecto de construir el nuevo colegio. El Ayuntamiento no dispone de fondos para urbanizar el terreno. De todas estas obras se habló en el Pleno, que contó con la presencia de varios concejales, entre ellos el exalcalde y portavoz de MC, José López.

Tanto él como su compañero Francisco Calderón pidieron intervenir al final de la sesión, en el turno de ruegos y preguntas y dijeron que el presidente, Antonio Conesa, había vulnerado su derecho a hacerlo cuando les advirtió que tenían preferencia los vecinos del pueblo. «Ha impedido nuestra intervención para tapar los despropósitos», clamaron ayer en MC. Y añadieron: «La Aljorra es víctima de PP y PSOE».