El 'Tonina' inicia su nueva singladura como pieza de museo A los pies del propio submarino se llevó a cabo este viernes la firma del convenio por el que el Ayuntamiento de Cartagena asume la propiedad de manos de la Armada

Eva Cavas Viernes, 17 de octubre 2025, 14:12 | Actualizado 15:42h.

El Ayuntamiento de Cartagena es desde este viernes el propietario del submarino de la serie 62 'Tonia', tras la firma del convenio que lo cede para su futura musealización. El almirante jefe del Arsenal y último comandante del 'Tonina', Alejandro Cuerda, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, fueron los encargados de rubricar el documento de cesión a los pies del submarino y frente a un nutrido grupo de las personas que prestaron servicio en él durante los 32 años que estuvo en activo.

Junto al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se encontraba también Javier Cavestany, hijo del capitán de corbeta Francisco Javier Cavestany, que fue el primer oficial al mando de esta nave en los años 70, y el almirante Adolfo Baturone, quién también fue comandante en este submarino, así como una representación de su última dotación. Todos ellos testigos de excepción de un acto que llevaban esperando desde que comenzó el proceso de cesión en 2017.

«'Tonina', viejo y fiel amigo, tu última singladura empieza pronto, esta vez rumbo a los túneles del Espalmador. Tu vigilancia ha terminado y esta Armada te estará eternamente agradecida por ello. Pero tu labor continúa. Espero verte pronto reposando como pieza de museo en tu emplazamiento final», afirmó el almirante jefe del Arsenal.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena comenzó su discurso recordando el camino que queda por delante para que la musealización del submarino en los túneles del Espalmador sea una realidad y destacó que «El 'Tonina' cerró su ciclo de vida hace casi 20 años tras más de 200.000 millas navegadas, como decía el almirante, el equivalente de dar la vuelta al mundo nueve veces. Y ahora toda su historia se podrá aprender en ese nuevo museo de los túneles excavados en Galeras y servirá para extender el conocimiento del arma submarina. Para sacar este proyecto adelante vamos a necesitar todo el respaldo público y privado. La Comunidad ya ha puesto esos 500.000 euros que ya tenemos para diferentes actuaciones».

El presidente López Miras ensalzó el valor de la ciudad en la historia naval, «que en cada una de sus páginas se puede encontrar Cartagena. Rendir tributo a la historia del arma submarina es una necesidad, especialmente cuando tiene a Isaac Peral como uno de sus hijos ilustres».