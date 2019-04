Tomás Olivo amplía su posición de dominio en el Plan Rambla Movimiento de terrenos en el Plan Rambla, en febrero. Al fondo, el estadio Cartagonova. / Antonio Gil / AGM El promotor compra otros 9.000 metros cuadrados en el polígono II, mientras avanza en los trámites para construir el nuevo vial desde el estadio al Eroski JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Domingo, 14 abril 2019, 09:49

Tomás Olivo 'parte el bacalao' aún más en el Plan Parcial Sector Rambla. El promotor de Balsapintada, que tiene más del 50% de la titularidad de los terrenos de este futuro ensanche urbanístico de Cartagena, ha adquirido 9.000 metros cuadrados en la zona a la mercantil Profabia. A través de la sociedad General de Galerías Comerciales, el conocido empresario (dueño también de las firmas Emasa Empresa Constructora y Cartagena Parque) se ha hecho con tres parcelas, colindantes unas con otras y situadas en el polígono II. Fuentes de su grupo empresarial confirmaron esta operación inmobiliaria, si bien declinaron indicar a qué cantidad ha ascendido la inversión realizada.

La incorporación de estas fincas a la cartera de Olivo aumenta su posición de dominio en este sector de la ciudad, ubicado entre el estadio Cartagonova, el Barrio de La Concepción y la Avenida Sebastián Feringán. En febrero, en una rueda de prensa con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, Olivo anunció que su previsión era tener construido un primer grupo de viviendas en dos años y medio. Los bloques tendrían diez alturas.

La previsión es que, en total, la zona acoja 1.692 pisos, tras una inversión de 300 millones de euros en su construcción y en las obras de remodelación del vial que une la calle Soldado Rosique con el entorno del centro comercial Eroski y el Palacio de Deportes.

Las fuentes consultadas indicaron que Olivo no descarta hacerse con nuevos terrenos en la que es la mayor bolsa de suelo urbanizable de la ciudad, para ganar capacidad de maniobra en la gestión urbanística. Este incremento de sus propiedades pasaría, no obstante, por acuerdos que no le supusieran riesgo alguno. Al hecho de ser el dueño mayoritario de la zona se une que es uno de los empresarios españoles más ricos de España, presente incluso desde 2017 en la lista Forbes de las personas con una fortuna personal superior a los 500 millones de euros.

Otra galería en Canarias

Como ejemplo, en marzo Olivo cerró la compra por parte de General de Galerías Comerciales del centro comercial Las Terrazas, ubicado en Telde (Gran Canaria). La compañía, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), desembolsó 42 millones de euros con fondos propios. El complejo, que tiene una superficie de 121.461 metros cuadrados y una parcela anexa de 22.045, ha pasado así a convertirse en la octava galería de la sociedad. Las demás están en Marbella (Málaga), Granada, Mataró (Barcelona) y Almería.

En el caso del Plan Rambla, empleados de Olivo -cuya sede local está en la calle Mayor- avanzan en los trabajos técnicos y en los trámites administrativos necesarios para realizar las obras acordadas con el Ayuntamiento: la terminación de una rotonda en el polígono III, cerca del Eroski, previo corte de tráfico para el desvío del vial provisional que cruza la Avenida del Cantón; la reparación de las obras realizadas en este ámbito hace ya tres décadas; y la ejecución de la carretera definitiva entre el campo de fútbol y el pabellón deportivo, que tendrá otra glorieta más.

Técnicos de la Concejalía de Urbanismo y de Cartagena Parque trabajan, desde hace mese, en la redacción de los proyectos de urbanización los polígonos I y II, que recogerán la subsanación de los errores cartográficos asumidos por el Consistorio. Asimismo, la empresa de Olivo, cuyo arquitecto es Ignacio García-Marcos, ha contactado ya con las empresas encargadas de los suministros de electricidad, agua y telecomunicaciones, para adaptar las infraestructuras a las necesidades del sector y a la normativa actual. Por ahora, no hay fecha para retomar las obras de la urbanización.

En febrero, el promotor llevó a cabo los primeros movimientos de terreno en el sector. El mes anterior, el Consistorio presentó ante la Unión Europea una solicitud para tratar de obtener 2,8 millones de euros, con los que costear en parte la construcción de un parque de 339.000 metros cuadrados. El convenio firmado con Cartagena Parque en 1989, y actualizado este año, recoge que la empresa aportará una subvención de hasta 900.000 euros. A cambio, obtiene el 10% de aprovechamiento municipal del suelo.