Toma pan y moja

TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN Cartagena Domingo, 29 septiembre 2019, 10:55

Aunque algunos se empeñen en no reconocerlo, Nuestra Trimilenaria ciudad está viva por los cuatro costados aunque, por supuesto, todavía podría ir a más, a mucho más, ya que condiciones para ello, nos sobran; por su clima, entorno, historia, playas... y si no su medio rural, en el que todo está aún por desarrollar y en el que, con un buen trabajo y un proyecto estructurado, se podría convertir en un líder del turismo rural y romper con la estacionalidad, logrando mantener los hoteles con una alta ocupación durante todo el año.

Confiemos en que esto se produzca con la llegada al Instituto de Turismo de la Región de uno de los grandes de la política regional a todos los niveles. Me estoy refiriendo al polifacético Francisco Bernabé, que recientemente ha sido nombrado Director de este organismo y que tuvo el detalle de tomar posesión del cargo en nuestra ciudad. No me cabe la menor duda de que se volcarán con el turismo de la Región, pero también espero que desarrolle un proyecto específico para Cartagena, al que se puedan unir todas las fuerzas vivas e implicadas en su desarrollo. Se trata de lanzar de una vez por todas un proyecto sólido en el que se sientan representadas todas las voces que tienen algo que decir por y para colocar a nuestra Trimilenaria en el mapa nacional e internacional los 12 meses del año, por todos esos motivos que hacen de nuestra ciudad un atractivo a conocer.

Debe ser algo similar a lo que realizó en su etapa de Alcalde de la ciudad hermana de La Unión con el Festival Internacional del Cante de las Minas, llevándolo por el mundo y atrayendo a la ciudad minera hasta a los embajadores de los países del G7, llegando incluso a contar con tres de ellos a la vez en una ocasión, y primeras figuras del cine, la gastronomía, el arte, la cultura, el toreo... logrando así estar presentes en todos los medios de comunicación y revistas culturales y especializadas en ocio y vacaciones.

El Instituto de Turismo debe impulsar un plan específico para proyectar a Cartagena

Y, precisamente, de todo esto y mucho más estuvimos hablando durante la singular merienda que, cada año, al terminar las calendas del verano y al inicio de Carthagineses y Romanos, organiza el incombustible Pascual Ballesteros, gran cartagenero, defensor de nuestra ciudad y sus tradiciones, tanto en el terreno profesional como en su círculo de amigos, bajo la parra de su casa de Los Nietos, rodeados del frondoso y muy bien cuidado césped, con la frescura de la piscina y su entorno floral.

Este año coincidimos allí el exconcejal y gran cartagenero Isidoro Bobadilla, Pablo Guardiola, decano de la restauración de Los Nietos, instalado en Los Belones con la misma calidad de cocina y que, si lo invitan a su pueblo de toda la vida y le dicen «Ven», por estar en Los Nietos, lo deja todo. A su lado, otro grande de la buena mesa, de Fuente Álamo, del restaurante 'Buen Yantar', José Antonio Zamora, que no pasa semana sin que visite dos o tres veces nuestra ciudad y los sitios de buena mesa.

Tertulia en Los Nietos

Pascual nos convocó para lo que vino a llamar «una nueva jornada de toma pan y moja», y entenderán el porqué de este nombre, que no es otro que el de los productos que allí pudimos degustar: pan del horno del Guitarrilla, de Los Belones, elaborado a la antigua usanza, y buenos productos de la tierra para mojar con él. ¡Y todo a pajera abierta! que, como dice el Diccionario Cartagenero Ilustrado, es lo mismo que decir sin límite o a tutiplén. Y así pasamos una magnífica tarde, con la tertulia como base y el delicioso menú que Pascual nos había preparado como hilo conductor.

Pascual nos sorprendió de inicio con una hueva de estornino del Buen Yantar, elaborada por pescados 'El Tío Pedro', totalmente artesana, acompañada de almendras marconas, con poco aceite y menos sal. Aunque no se lo crean, se trata de la primera vez que pruebo este producto y tengo que rendirme y darle matrícula de honor con mayúsculas, ya que estaba exquisita en compañía de la cerveza de la bodega de Pablo, una Innis&Gunn Blood Red Sky de Damm Internacional que, en su punto justo de frío, estaba deliciosa. Y junto a esta, una carne de mejillón en salmuera de Conservas Marcelino que estaban de sopa pan y moja.

El desfile de singularidades continuó con un queso fundido con mermelada de tomate y un «platico» de jamón de pato sobre fina regañá de acompañamiento, para potenciar el jamón. Fue entonces cuando dejamos la cerveza y nos pasamos al vino, presentándonos Pablo un Macabeo-chadornay blanco de Bodegas Castaño, con el que nos tomamos la pipirrana ciezana que siempre borda Pascual: cebolla escardada, bacalao inglés desmigado con aceite de oliva, ñoras asadas de Guardamar y olivas de cuquillo, todo puesto sobre rebanada de pan del Guitarrilla, con su buena molla en la que se impregna el aceite y que es su tosta estrella.

Y para descansar de sólidos, una sopa de melón de Los Carrizales, de Elche, con unas gotas de aceite y crujiente de ibérico que nos sirvió de refresco antes de continuar con un tartar de salmón con aguacate, cebollino y tápenas de Águilas. El penúltimo plato consistió en unos boquerones al limón con base de aceite para el mojete, macerados en sal y con zumo de limón, y aderezados con ajos y perejil; otro plato para mojar el pan con el aceite, antes de poner el boquerón sobre él y convertirlo así en una delicia. Y como plato final, una tosta de pan a la brasa con lomos de sardina sin espinas con cebolla roja, mostaza de Dijon y aceite.

Llegado el momento del postre se decantó por algo dulce, poca cantidad pero máxima calidad; nos puso unos Pascualitos de masa de hojaldre rellenos de cabello de ángel con azúcar y canela, y unos mini hojaldres de crema pastelera caramelizados, elaborados en Fuente Álamo, acompañados con «clujetazo», expresión también recogida en el Diccionario Cartagenero Ilustrado, de limoncello casero, Reserva Ballesteros 2015, ya que es él mismo quien lo elabora, con limones ecológicos puestos durante 40 días en almíbar, bien pelados y con buen orujo gallego, que son la combinación perfecta. Y más aún servidos en vaso antiguo, de culo grueso, de la antigua fábrica de vidrio de Cartagena, recién sacados del congelador.

Mientras degustábamos este chupito, que está para homologar con nota, estuvimos comentando la inauguración del museo de la Hermandad del Cristo Amarrado a la Columna en Jumilla, que alberga parte del patrimonio de la Hermandad y que ha sido posible gracias a la concesión de una de las ayudas Leader del Programa Rural de la Región de Murcia 14-30. Dentro del mismo existen seis ámbitos museográficos distintos que logran convertir a la Hermandad en historia viva que se ve y se palpa. La propia alcaldesa jumillana ha reconocido que se trata de otro recurso más, que se une a la oferta turística del municipio del vino monastrell.

Carnaval y Carthagineses

¡Y mientras, nosotros seguimos esperando que se haga realidad nuestro gran Museo de la Semana Santa! Algún contertulio comentó cómo se están moviendo otros colectivos cartageneros que no paran de crecer, como el Carnaval y Carthagineses, que ya están gestionando la manera de exponer su patrimonio. Desde luego, es este un proyecto joven pero muy activo, y se nota la mano de quienes lo dirigen. No nos cabe la menor duda: lo pondrán en marcha antes que nos demos cuenta. Y será bueno para la promoción turística de nuestra Trimilenaria y para este final de verano tan único y singular con que cuenta.

Y termino con esta reflexión de la que todos debemos tomar buena nota, por el bien de Cartagena y nuestros conciudadanos: «Buenas cosas vienen para aquellos que creen, cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes, pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden».