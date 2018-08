Aluvión de quejas por el mal olor junto a los contenedores de basura durante el día Tres jóvenes, ayer por la tarde junto a unos contedores de basura en La Manga, en la zona del Entremares. / pedro martínez / agm El Ayuntamiento pide a vecinos y turistas sacar las bolsas en el horario fijado, para evitar molestias y poder limpiar los cubos; la multa es de 300 euros JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Viernes, 3 agosto 2018, 02:14

En verano, al sol, los contenedores cogen tantos grados que arrojar a ellos bolsas de basura antes de las nueve de la noche los convierte en auténticas máquinas de malos olores. Y como no son pocas las personas que se saltan el horario establecido por el Ayuntamiento, el mal uso de estos recipientes se ha convertido ya en un problema de convivencia y de salud pública. Las quejas por el tufo en calles de todo el municipio, en especial en La Manga, llevaron ayer a las autoridades a pedir a los ciudadanos que actúen con civismo. Por si acaso, recordaron el importe de la la sanción prevista por la ordenanza municipal para los infractores: 300 euros.

«La gente, sobre todo aquellos que tienen los contenedores frente a la puerta de su casa, se queja de que a media tarde, con todo el calor, huele muy mal. Hay personas que, después de comer, dicen: 'No quiero tener las sobras del pescado en casa, porque me molesta el olor'. Y, sin importarles el problema que generan a los demás vecinos, bajan a la calle y tiran la bolsa de basura en plena siesta», comenta el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba.

Por si fuera poco con las raspas, bolsas con otros restos de residuos orgánicos y basura de todo tipo acaba -a veces con las bolsas desbordadas o rotas por el peso o los golpes al depositarlas sin cuidado- forman montañas junto a los cubos.

La Manga, punto negro

Hay quien no se molesta en levantar la tapa de los recipientes o se encuentra con que éstos ya están a tope, y usa la calzada e incluso la acera como improvisada zona de vertido. «Hay veces que los contenedores no están vacíos ni cinco minutos, y cuando vamos a lavarlos ya no se puede porque han vuelto a ser utilizados de forma indebida», señala el edil responsable de la limpieza viaria, un servicio que gestiona la empresa concesionaria Lhicarsa.

Esta compañía, formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el Ayuntamiento, tiene instrucciones de aumentar el número de cubos en las zonas de mayor afluencia turística, sobre todo donde hay bares y tiendas. También tiene la consigna de que el camión pase dos veces por una misma zona, si es necesario, dentro del horario fijado para vecinos y turistas. El final de cada quincena, por ejemplo, es un momento clave porque muchos veraneantes limpian a fondo las casas, para ocuparlas o desalojarlas.

Torralba hace hincapié en que la empresa ha incorporado camiones de carga lateral, cuya capacidad triplica los de carga trasera, y en que es necesario que los vecinos «tomen conciencia de la importancia de facilitar las operaciones de limpieza de los contenedores». «Queremos que se repete la normativa y confiamos en tener la colaboración de los ciudadanos», añadió el concejal. Y recordó que, del 15 de junio al 15 de septiembre, hay que sacar la basura a partir de las 21 horas. El resto del año, los ciudadanos deben desechar los residuos sólidos orgánicos en los contenedores a partir de las 20 horas.

«Un municipio más limpio»

En su artículo 45, la ordenanza marca como sanción leve, equivalente a 300 euros, «el depósito en la vía pública de residuos fuera del horario establecido para la puesta a disposición del personal encargado de la recogida de basuras».

Y Torralba subrayó que el «objetivo es convertir a Cartagena en un municipio más limpio y saludable, tal y como recoge el artículo 32 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que indica que la recogida de residuos sólidos será establecida por el Ayuntamiento de Cartagena con la frecuencia y horario que estime conveniente». Y lo adecuado estos meses es esperar a la caída del sol.