Cosas de mi tierra

Esta Cartagena nuestra no descansa a la hora de generar actividades. Se mantiene siempre viva en infinidad de sectores, culturales, deportivos, sociales y, en este caso, en el mundo del flamenco. Todavía resuenan los ecos del Festival Internacional del Cante de la Minas de la ciudad hermana de La Unión, cuando nuestra Peña Flamenca Antonio Piñana, pone en marcha el VII Ciclo Flamenco Cartagena Jonda, dedicado este año a Extremadura, después de haber recorrido en las seis ediciones anteriores la mayor parte de Andalucía.

Pues, coincidencias de la vida, uno de los días que vine a la Trimilenaria, me encontré con mi buen amigo, el joven letrado y gran aficionado a los cantes, Rafa, de Carrot's. Me contó el «pedazo» de ciclo de este año. Participarán figuras de la talla de Antonio Porcuna, Enrique 'El Extremeño', La Kaíta, Yasaray y Celia Romero. También me informó de todas las actividades que tienen previsto realizar, mientras degustábamos algo tan de nuestra tierra como lo es un 'reparo', gracias a dos jóvenes empresarios cartageneros, que lo están comercializando embotellado con denominación propia.

Toni Molina, uno de los socios, es especialista en pastelería gourmet y en 2015 emprendió esta aventura, que se ha convertido ya en un producto que se comercializa a nivel nacional con la etiqueta 'made in la Trimilenaria'. La idea les surgió de las historias que les contaban sus abuelos, que eran mineros en La Unión, quienes, a las 6 de la mañana, antes de subir a la mina, se tomaban su reparo en el bar, para tomar fuerzas antes de empezar la dura jornada.

El dibujante 'Jotaefe' trabajó en la revista Micomex y creó el personaje Aladrokal, ya desaparecido

Esta mezcla de vino dulce y brandy de máxima calidad, mediante el correcto proceso de maduración, da como resultado este espirituoso altamente recomendable, para ser tomado, tanto solo como con hielo, después del postre o del café, gracias a sus propiedades digestivas.

Y como en nuestra ciudad existen tantos cartageneros inquietos, y la semana da para mucho, la sorpresa de esta semana ha sido conocer la existencia de un Diccionario Cartagenero Ilustrado, que, aunque haya sido denominado así, no es lo que podríamos considerar un diccionario al uso. Simplemente es la manera que a José Francisco Martínez 'Jotaefe', autor del mismo, le ha parecido más corta y aclaratoria para explicar su contenido. En realidad, no existe un idioma cartagenero, ni siquiera un dialecto, pero lo que sí tenemos es una forma de hablar peculiar y algunas palabras o expresiones que solo se utilizan aquí.

Coincidí con 'Jotaefe' esta semana de despedidas del verano y terminamos tomando un tapeo frente al Mediterráneo en el Bistrot 18, una de esas tardes en las que La Manga parece un paraíso entre dos mares por su tranquilidad, buena playa y sol en su justa medida. Este restaurante, propiedad de Stephane Sixou, se caracteriza por su cocina ecléctica basada en la mezcla de lo tradicional, lo vanguardista y lo moderno dentro del contexto playa.

El chef parisino

La cocina se encuentra a cargo del propio Stephane, que es quien elabora y supervisa todos los platos, siguiendo la tradición que inició su abuelo, gran chef parisino. Él es ya la tercera generación que triunfa gracias al elevado nivel gastronómico que este implantó.

En esta ocasión, Stephane nos preparó un pulpo braseado con alioli de ajo negro acompañado de un gratin delfinés, un ceviche de corvina que estaba riquísimo, unos mejillones a la crema estilo francés, unas berenjenas con parmesano y, para terminar, su plato estrella: un Steack Tartar de vaca charolesa, cortado a cuchillo en su punto justo de picante y de mostaza. Es un plato que les aseguro, borda por los cuatro costados. Y para acompañar todos estos manjares, nos sirvió un extraordinario Llopart Reserva Brut Nature 2015 deliciosa-mente refrescante. Terminamos con unos crepes con salsa inglesa, frutos rojos, galleta de caramelo y helado de violeta; una original mezcla que explota en el paladar resultando francamente deliciosa.

Una vez finalizada la comida, y en recuerdo de su padre, nos preparó un 'Whisky Sour', cóctel del que era todo un especialista y que, bajo las estrellas y junto al Mar Mediterráneo, donde todo tiene otro sabor, nos supo a pura gloria.

'Jotaefe', que respira cartagenerismo por los cuatro costados, es hijo de Paco, un soldador de los buenos de la época de Bazán, y de Carmen. De ellos heredó el amor militante a su tierra y también de ellos recibió el encargo de que tuviese siempre presente esa Cartagena y esa España.

Humorista

Cuando terminó el instituto en 1970, pasó directamente a la Escuela de Peritos de Minas, ubicada en aquel entonces al final de la Alameda, donde conoció a Mari Carmen, con la que contrajo matrimonio, al igual que con su querida empresa Bazán, y fundó una familia con los dos maravillosos hijos con los que la vida le premió, la parejita.

Como extraordinario dibujante que es, 'Jotaefe' convirtió su afición por el dibujo en algo productivo y, junto a varios alumnos, editó la revista Micomex, donde él se dedicaba a la parte gráfica y el humor, dándose a conocer con este seudónimo que le ha acompañado el resto de su vida. Este artista que hace yoga y es vegetariano, viendo el éxito obtenido por la publicación, se lanzó a la radio y a la publicidad pasando por Radio Juventud, la Ser, Publicidad Cros, La Prensa de Cartagena y revista Dársena, entre otras, algunas ya desaparecidas. Colaboró con el Ayuntamiento creando el personaje de Aladrokal, personaje que desaparecería tiempo después con uno de esos cambios del equipo de gobierno.

En 1990 se convirtió en el ganador del cartel anunciador de nuestra Semana Santa y, con el premio obtenido, se compró su primer ordenador IBM. A partir de entonces se mezclaron lápices con bytes, pinceles con disquetes, plumillas con pendrives, dando como resultado la creación de varios blogs; uno de ellos el que tiene dedicado al diccionario, otro a cartageneros Famosos Ilustrados y otro centrado en chistes, fotos y caricaturas. Y la dinastía continúa con su hijo José Francisco 'Jate', a quien podemos seguir en el 'El Jueves' y en 'El Confidencial'.

Y con todas estas cualidades entenderán que hoy les haya hablado y dado a conocer a este cartagenero ilustrado, amante de la lectura que, como él siempre ha reconocido, ha adquirido todos sus conocimientos a través de los más de 13.000 libros que ha leído a lo largo de toda su vida. Y quiero terminar hoy con una sabía reflexión, de esas que me voy encontrando por la vida: «La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino en la manera de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido» Amen.