Tiempo de castañas

Esta estación invernal es la preferida por los melancólicos y los gourmets. No en vano nos acerca al sabroso y evocador fruto del 'árbol del pan'. Me refiero a las castañas, que nos transportan a los bosques donde maduran y también a un glorioso pasado.

Días atrás, dos buenos amigos, Millo y Saturnino, ambos gallegos de pro pero que llevan bastantes años afincados en la Trimilenaria, me invitaron, junto a varios cartageneros más, a disfrutar de una de sus tradiciones de otoño, el magosto gallego, con el que se rinde homenaje a la reina del otoño: la castaña. El origen mitológico del castaño está unido a la turbia obsesión de Júpiter por la bella y casta ninfa Nea, de la cohorte de Diana, diosa de la caza. Nea se resistió a la oscura pasión del enloquecido dios de dioses y eligió perder la vida antes que la virtud. En pleno ataque de ira, y como recuerdo de aquel feroz (y vergonzoso) episodio, Júpiter la convirtió en un árbol de frutos espinosos: el 'castanea'.

La historia terrenal de esta variedad de fruto seco es más prosaica. Se sabe que fueron las legiones romanas las que extendieron el consumo de castañas por las tierras del Imperio. Aquel poderoso árbol se hizo fuerte en lugares lluviosos y sombríos. Los pobladores de aquellos bosques y montes encontraron en la castaña un energético alimento que los salvaría del hambre en tiempos de escasez, ya que con él elaboraban el 'pan de árbol'.

La castaña sabe a tierra húmeda, a profundo otoño. Es imposible ignorar su vinculación con el pueblo celta. El Samhain (o Año Nuevo celta), su fiesta más importante, se celebraba la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, momento mágico en el que las puertas al otro mundo se entreabrían, y se celebraba la fertilidad de los campos al calor de un gran fuego y al inconfundible aroma de las castañas asadas. Y como comentaba Satu, el magosto gallego es una reminiscencia de esta festividad y se ha convertido en la excusa perfecta para reunir a la familia y amigos o para volver a visitar la aldea por unos días. Esta celebración va acompañada, aparte del disfrute de la castaña, de muchas actividades como juegos, bailes y chascarrillos.

Sin embargo las castañas no son, ni mucho menos, el único alimento del que disfrutan los gallegos. Están también el buen vino, las empanadas, los chorizos, el mariscos y otras delicias gastronómicas que comparten en pequeños grupos. Y es que a los gallegos no le hacen falta excusas para montar una buena fiesta con su música, sus bailes y muchas risas. De ahí que Millo aprovechase la ocasión para organizar una muestra del magosto gallego en Cartagena.

Para ello, prepararon una sartén perforada y una gran hoguera, controlando el nivel del fuego para realizar una buena 'castañada'. Nosotros, aquí en nuestra Trimilenaria, tenemos dos buenas castañeras que, a la puesta del sol, empiezan a asar sus castañas, sacándolas de las sartén y cubriéndolas con sus sacos para mantener el calor. Una se coloca justo enfrente del Hospital del Rosell. La otra, que también prepara unos boniatos asados que están exquisitos, tiene su puesto en la Avenida Reina Victoria. Al atardecer satisface ver a jóvenes y mayores con su cucurucho de castañas. Y es que, por tan solo 2 euros, te dan un montó que huelen que da gusto y están sabrosísimas.

Durante su magosto, Millo y Satu nos explicaron cómo hacer unas buenas castañas. «Primero hay que hacerles un pequeño corte en la parte inferior, para evitar que al calentarse explote; a continuación, se pondrá sobre las brasas el 'tixolo', con mucho cuidado para no quemarse. En él se colocan las castañas y se van moviendo hasta que están listas». Pero no crean, en el homenaje gastronómico gallego con el que nos deleitaron hubo mucho más que castañas y no defraudó a ningún comensal.

Nos sentamos a la mesa y, una tras otra, se fueron incorporando a la mesa una empanada gallega de berberechos y otra de bonito que ni les cuento. Estaban cortadas en trocitos pequeños y eran del grosor justo para que, al morder, por los laterales se pueda ver el relleno. Para seguir homenajeando a su patria chica, prepararon unos chorizos de la tierra a la parrilla que, en contacto con la plancha, soltaron esa grasa que, empapó las lonchas de pan de La Puebla con el que los sirvieron para convertir el conjunto en un «bocatto di cardinale».

Sacó Satu entonces un costillar preparado para hacer a la brasa, con su salsa 'chimichurri', que rápidamente empezó a tomar color, a emitir aromas y abrir el apetito de los presentes. Mientras, en mesa, servían un pulpo a feria con cachelos sobre plato de madera. ¡Parecía como si el aceite y el pimentón los regalaran! No tardamos en usar más pan para mojar.

Millo nos puso unos mejillones hervidos que también estaban deliciosos; todos del mismo tamaño y con la cascara limpia y abiertos. Regados con un limón de huerta, fueron despachados a buen ritmo. Lo regamos todo con buen vino de su tierra, un Marqués de Vizhoja 2017 espectacular. Con el costillar, que estaba de nota, bebimos Porto de Lobos 2011, de uva brancellao.

De postre, una exquisita tarta de Santiago, acompañada de café de olla y de la tradicional queimada elaborada y servida en vasijas de barro. Una combinación perfecta para cerrar la jornada del magosto en la Trimilenaria de la mano de unos gallegos que saben hacer patria. Y termino hoy con una frase que hace no mucho me dio que pensar: «La vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, pero la amistad es un «hilo de oro» que sólo se rompe con la muerte. ¿Tú sabes? La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, la muerte la recoge. La más bella flor del mundo pierde su belleza, pero una amistad fiel dura para la eternidad. Vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos».