La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Álvarez Medina. TSJ

Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena

La titular del Juzgado de lo Penal 3 ha conseguido 10 de los 16 votos emitidos

LA VERDAD

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La magistrada Teresa Álvarez Medina ha sido designada magistrada decana de Cartagena por la Junta General de Jueces de este partido judicial. La titular del Juzgado de lo Penal 3 ha conseguido 10 de los 16 votos emitidos.

Sustituye en el cargo a Maria de Mar Gómez Hernández, que estuvo al frente del decanato desde 2020. En estas elecciones estaban llamados a votar 19 miembros de la carrera judicial de los órganos unipersonales de Cartagena.

Álvarez Medina ingresó en la carrera en 2007 y desempeñó su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena, hasta que a finales de 2008 se trasladó al número 4 de Totana y en 2011 al Penal 1 de Cartagena. Promocionó a la categoría de magistrado en marzo del año 2013 continuando al frente del mismo órgano hasta que se trasladó al número 3 en 2016.

Su nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el BOE.

Con la entrada en vigor de la tercera fase de implantación de la Ley 1/25 el próximo 31 de diciembre, y la transformación de los actuales juzgados, la recién nombrada decana pasará a ocupar el cargo de presidenta del Tribunal de Instancia de Cartagena.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 Detenida por amenazar a la dueña de un centro de estética e intentar estrangular a su perro en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena

Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena