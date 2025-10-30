Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena La titular del Juzgado de lo Penal 3 ha conseguido 10 de los 16 votos emitidos

La magistrada Teresa Álvarez Medina ha sido designada magistrada decana de Cartagena por la Junta General de Jueces de este partido judicial. La titular del Juzgado de lo Penal 3 ha conseguido 10 de los 16 votos emitidos.

Sustituye en el cargo a Maria de Mar Gómez Hernández, que estuvo al frente del decanato desde 2020. En estas elecciones estaban llamados a votar 19 miembros de la carrera judicial de los órganos unipersonales de Cartagena.

Álvarez Medina ingresó en la carrera en 2007 y desempeñó su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena, hasta que a finales de 2008 se trasladó al número 4 de Totana y en 2011 al Penal 1 de Cartagena. Promocionó a la categoría de magistrado en marzo del año 2013 continuando al frente del mismo órgano hasta que se trasladó al número 3 en 2016.

Su nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el BOE.

Con la entrada en vigor de la tercera fase de implantación de la Ley 1/25 el próximo 31 de diciembre, y la transformación de los actuales juzgados, la recién nombrada decana pasará a ocupar el cargo de presidenta del Tribunal de Instancia de Cartagena.

