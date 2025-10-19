Tere González-Adalid, la elegancia del periodismo

La profesora Isabel Rosique propició en COU su primer contacto con el periodismo, al proponerles en clase la redacción de un artículo con el propósito ... de ser publicado después. El caso es que le dio calabazas al Derecho cuando comprobó que el Derecho Administrativo no juega a favor del ciudadano sino más bien en su contra. Tere González-Adalid se marchó a estudiar Periodismo a la Complutense. Realizó una carrera fulgurante y en segundo de carrera ya estaba realizando prácticas en la redacción de LA VERDAD en Cartagena.

Los propios alumnos debían de buscarse dichas practicas porque la formación era netamente teórica. Recibió la propuesta de hacerse cargo de la delegación en nuestra ciudad de un nuevo periódico, 'El Diario de Murcia¡, aunque era una cabecera que chirriaba en una Cartagena muy cartagenerista. Eso sí, dieron muchos pisotones (primicias, en argot periodístico), teniendo buena acogida aunque la respuesta empresarial no era la esperada, convirtiendo esta experiencia en efímera.

A Tere la llamaron de la SER, a media jornada, porque debía conciliar al tener niños pequeños en casa y un marido embarcado. Debido a todas estas circunstancias no llegó a saborear esta etapa en la que llegó a ser jefa de informativos, de 1984 a 1987. Gratos recuerdos de Valentín Contreras, Chelo Cánovas, Encarna Lorente. Recuerda amablemente las entrevistas que realizaba conjuntamente con Ginés Conesa Tito. Él la publicaba en LA VERDAD y ella la emitía en la radio.

Pinchó con el programa 'Hablando se entiende la gente', espacio en el que traía a un gestor público para que explicase a los escuchantes lo proyectos que estaba desarrollando. El público no estaba por la labor, quería espacios de quejas y protestas ciudadanas. Preferian dar caña. Tampoco ayudaba el horario, en plena siesta (yoga ibérico).

Todo esto lo compatibilizaba con la delegación de la Hoja del Lunes y la dirección, durante ocho meses, de la revista 'Cartagena Viva', una de las aventuras de las que más orgullosa se siente. Abordaron temas que años más tarde iban a estar en el debate público, como la violencia de género en unos tiempos en los que a las mujeres agredidas se le decía en comisaria: «Algo malo habrás hecho cuando te pega tu marido». Otros temas que cuidaron fueron las reivindicaciones de los trabajadores y aquellos referidos a la cultura, cuando en la prensa el tratamiento se reducía a la mínima reseña de una exposición o una entrevista a la Reina de las Fiestas.

La Asamblea Regional montó un gabinete de prensa, comenzando para ella una etapa de 33 años, obteniendo finalmente la jefatura del mismo. Y así hasta su jubilación. No existía tradición ni un corpus de conocimiento al respecto, pero se hace camino al andar. Ahora se han multiplicado estos gabinetes en las instituciones y en las grandes empresas, convirtiéndose en una salida profesional para muchos. El peligro de todo esto, considera, es que la crisis económica de hace unos años vació las redacciones de periodistas, lo que obliga a los que quedan a caer muchas veces, por falta de tiempo, en un sistema de rutinas periodísticas, saltándose los principios básicos de contraste, análisis, profundización e investigación. Comenta que no podemos caer en un periodismo de comunicados porque cada grupo político o empresarial va a venderte su proyecto, lógicamente.

Falta dar un golpe en la mesa, no aceptando, por ejemplo, ruedas de prensa sin preguntas. Tampoco le gustan esos falsos periodistas que van a reventar las ruedas de prensa. Tere ha sido muy respetada por su ecuanimidad, no poniendo nadie en duda la labor desempeñada. No se aprecia lo que no se conoce, por ello trabajó para convocar a los distintos medios de comunicación radicados en la Región para que retransmitieran desde la Asamblea sus programas de máxima audiencia. También organizó unas jornadas entre periodistas y políticos en intercambio de papeles. Los primeros se dieron cuenta que para hablar diez minutos en el Parlamento tienes que preparar la intervención durante horas. Los segundos, que en muchas ocasiones se tiene que trasmitir la información en unos pocos segundos, perdiéndose infinidad de matices. Todas estas propuestas procedían de la certeza de que no llega la labor realizada a la ciudadanía, contribuyendo a ello la poca cultura política. Casi nadie sabe que la UPCT se creó en la Asamblea Regional.

Repasa el anecdotario para contarme una vez que corría por la calle Real con el ansia de alcanzar el estudio de la SER, tratando de ser la primera en relatar una noticia importante. A la hora de sentarse delante del micro solamente jadeaba debido al ejercicio. Quedó muy erótico, aunque probablemente los oyentes no entendieron nada. Otra es más trágica. Siguió a un camión de bomberos porque allí estaba la noticia, lamentablemente descubrió que el fuego procedía de la vivienda de su hermana.

Cree que se la ha dado mejor la prensa escrita que la radio, al menos ahí es donde se siente más a gusto. Lo primero que hace por las mañanas es coger el periódico. Aunque tampoco olvida los seriales radiofónicos que seguía su abuela, ni los discos dedicados, ni los cuentos radiados.